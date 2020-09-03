https://ria.ru/20200903/efremov-1576665616.html

Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима

Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:06

2020-09-03T11:06

2020-09-03T11:27

москва

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года", - заявила государственный обвинитель.Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ. Максимум она предполагает 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека.Гособвинитель заметила, что память Ефремова "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, однако не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе. Подсудимый имел возможность "осознавать фактический характер общественной опасности своих действий", подчеркнула она.Прокурор просила учесть, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности, и попросила признать смягчающим обстоятельством наличие двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего.Кроме того, прокурор попросила взыскать с Ефремова в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по 1 символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили).За прошедший месяц в ходе процесса были допрошены более десяти свидетелей – как со стороны защиты, так и обвинения. Первые утверждали, что видели за рулем джипа Ефремова какого-то постороннего молодого человека, а сам актер после ДТП якобы выходил с пассажирского места. Вторые заявляли, что видели, как пьяного артиста вытаскивали с водительского сиденья.Техническая экспертиза показала, что Jeep Grand Cherokee был исправен – защита упирала на то, что машина, возможно, была сломана. Кроме того, эксперты нашли в крови артиста алкоголь и следы каннабиноидов.Сам Ефремов пояснил, что в тот день много пил и якобы не помнит, садился ли он за руль или нет. Найденные в его крови следы наркотиков, по словам Ефремова, очень его удивили.Изначально он признал вину и даже записал видеообращение, однако позднее отказался от этого, сославшись на нервное состояние и похмелье, а про видео сказал, что кто-то вырезал частицу "не" из фразы про признание вины.

https://ria.ru/20200901/efremov-1576584111.html

https://ria.ru/20200901/efremov-1576584919.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия