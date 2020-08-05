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https://ria.ru/20200805/1575410490.html
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Защита Михаила Ефремова считает, что ДНК актера на подушке безопасности автомобиля не его, как и наркотики, найденные в незначительном количестве в машине,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:03
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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https://ria.ru/20200805/1575405173.html
Нет нет,Ефремова за рулём во время ДТП не было,он в это время "торчал" в астрале.
58
Сажайте уже быстрее и дело с концом...
45
9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Адвокат рассказывает журналистам, что найденные в машине Ефремова наркотики - не его.
2020-08-05T16:56
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва

Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз

16:56 05.08.2020 (обновлено: 17:03 05.08.2020)
33405
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита Михаила Ефремова считает, что ДНК актера на подушке безопасности автомобиля не его, как и наркотики, найденные в незначительном количестве в машине, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
Сегодня в Пресненском суде Москвы начались слушания дела по существу. Согласно озвученным обвинением на заседании материалам дела, ДНК Ефремова обнаружена на сработавшей в ДТП подушке безопасности водительского сиденья его автомобиля, а в машине нашли микроскопические следы гашиша; при этом экспертиза не выявила таких следов на футболке и в сумке Ефремова.

"Вы слышали, что биология (экспертизы по наркотикам – ред.) ему принадлежит? Нет, конечно… Биологические следы Ефремова обнаружены на подушке безопасности водительского сиденья автомобиля? Это неправда, такого нет", - заявил Пашаев.

В суде сегодня инспектор ДПС, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было, а медосвидетельствование выявило сильную степень опьянения актера. Кроме того, согласно материалам дела, у Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина.
Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
Вчера, 15:27
Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.
101531121770
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосква
Популярные комментарии
Нет нет,Ефремова за рулём во время ДТП не было,он в это время "торчал" в астрале.
5 августа, 17:28
Валентин Гусятин
4780012
Сажайте уже быстрее и дело с концом...
5 августа, 17:38
Дмитрий Ростов
4100301
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