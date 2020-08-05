Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита Михаила Ефремова считает, что ДНК актера на подушке безопасности автомобиля не его, как и наркотики, найденные в незначительном количестве в машине, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
Сегодня в Пресненском суде Москвы начались слушания дела по существу. Согласно озвученным обвинением на заседании материалам дела, ДНК Ефремова обнаружена на сработавшей в ДТП подушке безопасности водительского сиденья его автомобиля, а в машине нашли микроскопические следы гашиша; при этом экспертиза не выявила таких следов на футболке и в сумке Ефремова.
"Вы слышали, что биология (экспертизы по наркотикам – ред.) ему принадлежит? Нет, конечно… Биологические следы Ефремова обнаружены на подушке безопасности водительского сиденья автомобиля? Это неправда, такого нет", - заявил Пашаев.
В суде сегодня инспектор ДПС, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было, а медосвидетельствование выявило сильную степень опьянения актера. Кроме того, согласно материалам дела, у Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.