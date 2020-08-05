Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз

"Вы слышали, что биология (экспертизы по наркотикам – ред.) ему принадлежит? Нет, конечно… Биологические следы Ефремова обнаружены на подушке безопасности водительского сиденья автомобиля? Это неправда, такого нет", - заявил Пашаев.

В суде сегодня инспектор ДПС, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было, а медосвидетельствование выявило сильную степень опьянения актера. Кроме того, согласно материалам дела, у Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина.