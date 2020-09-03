https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html

Ефремов выступил с последним словом в суде

Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в зале Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:28

2020-09-03T16:28

2020-09-03T17:32

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> выступил с последним словом в зале Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.По словам Ефремова, после разговора со своим адвокатом он уверен, что "десятку точно дадут", однако "захотел решить честно"."Алкоголь — дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары", — добавил он.Сегодня артист признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб человек. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита, в свою очередь, попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы.Свое окончательное решение по делу суд огласит в 11 утра 8 сентября.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Актер находится под домашним арестом. Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за "пьяное" ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.

https://ria.ru/20200903/efremov-1576693603.html

https://ria.ru/20200903/efremov-1576680443.html

https://ria.ru/20200903/efremov-1576685374.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия