https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html
Ефремов выступил с последним словом в суде
Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в зале Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:28
2020-09-03T16:28
2020-09-03T17:32
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> выступил с последним словом в зале Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.По словам Ефремова, после разговора со своим адвокатом он уверен, что "десятку точно дадут", однако "захотел решить честно"."Алкоголь — дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары", — добавил он.Сегодня артист признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб человек. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита, в свою очередь, попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы.Свое окончательное решение по делу суд огласит в 11 утра 8 сентября.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Актер находится под домашним арестом. Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за "пьяное" ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576693603.html
https://ria.ru/20200903/efremov-1576680443.html
https://ria.ru/20200903/efremov-1576685374.html
Ода Ивановна
"...Чтобы решить все честно, не буду отмазываться" - сказал он прижатый доказательствами к стенке... М-даааа!
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Ольга Занкова
и клоунада - она для честности была?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
выступил с последним словом в зале Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
"Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно. <...> Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко", — сказал он.
По словам Ефремова, после разговора со своим адвокатом он уверен, что "десятку точно дадут", однако "захотел решить честно".
"Алкоголь — дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары", — добавил он.
Сегодня артист признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб человек. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита, в свою очередь, попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы.
Свое окончательное решение по делу суд огласит в 11 утра 8 сентября.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Актер находится под домашним арестом. Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за "пьяное" ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.