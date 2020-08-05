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Сотрудник ДПС рассказал о поведении Ефремова после ДТП
Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП сокрушался из-за того, что "напился", заявил Пресненскому суду Москвы свидетель — сотрудник ДПС Павел Маркиянов. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:05
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Сотрудник ДПС рассказал о поведении Ефремова после ДТП

13:30 05.08.2020 (обновлено: 14:05 05.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП сокрушался из-за того, что "напился", заявил Пресненскому суду Москвы свидетель — сотрудник ДПС Павел Маркиянов.

"Ефремов говорил неоднократно так: "Ой, я дурак, что я наделал, зачем я напился". Мы находились совместно с Ефремовым с позднего вечера и до раннего утра, раз пять он это повторял", — рассказал Маркиянов, одним из первых прибывший на место аварии.

По его словам, актер также пытался подойти к автомобилю Сергея Захарова. Полицейским даже пришлось сопроводить Ефремова в служебную машину, чтобы он этого не делал, добавил свидетель.
В суде выступили два сотрудника ДПС. Один из них сообщил, что в вечер аварии артист был сильно пьян: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя. Помимо этого, инспектор обратил внимание на другие признаки опьянения, в частности, на неустойчивую походку и характерный запах.
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
1 августа, 23:19
Адвокат Ефремова намекнул на "козырь" в деле о смертельном ДТП
Второй опрошенный на слушаниях полицейский заявил, что во время ДТП за рулем джипа находился именно Михаил Ефремов.
Сам актер не признал вину в смертельной аварии и сказал, что ничего о ней не помнит. Ефремов также заявил в суде, что не помнит, как его возили на медосвидетельствование. Один из инспекторов заявил в суде, что актер сам согласился пройти процедуру.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Согласно результатам экспертизы, актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Вчера, 11:18
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
Ранее во время следствия Ефремов уже отказывался признавать вину в ДТП, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Вчера, 13:04
Ефремов пожаловался судье на адвоката Добровинского
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