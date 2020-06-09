Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП с его участием на Смоленской площади. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

ДТП произошло в понедельник в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади. Михаил Ефремов , находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном.

Водитель автомобиля, в который въехал джип Ефремова, пострадал, его госпитализировали.

Ефремова доставили на экспертизу, которая показала наличие алкоголя в крови.

После этого полиция возбудила дело по части 2 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Очевидцы рассказали о ДТП

Как сообщили РИА Новости очевидцы, Ефремов выглядел пьяным. Один из них рассказал, что видел сам момент аварии. По его словам, черный внедорожник выехал на встречную полосу на Смоленской площади, где столкнулся с белым фургоном.

Другая очевидица рассказала, что "Ефремов из джипа буквально выкатился". "И потом ходил с трудом, шатался", — добавила собеседница агентства.

По ее словам, чтобы вытащить водителя фургона из машины, спасатели разрезали кузов.

"Его (пострадавшего — Прим. ред.) увезли. Было много крови", — добавила она.

Как позже сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой, Ефремов не пострадал. Чтобы извлечь водителя машины Lada, ее пришлось деблокировать.

Еще один очевидец видел, как актера после ДТП сажали в полицейский автомобиль.

"Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался. Его увезли уже", — рассказал собеседник агентства.

"Я его вылечу"

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеофрагмент, на котором запечатлена беседа актера с человеком, находящимся за кадром. Видно, как Ефремов, сидя в автомобиле, с явным трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

"Я понимаю, что ударился в машину", — сказал Ефремов.

Собеседник подчеркнул, что в аварии сильно пострадал человек.

"Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (эквивалент слова "много". — Прим. Ред.)", — отметил актер.

По признанию Ефремова, он не помнит, как произошло ДТП. Отвечая на вопрос, почему актер допустил выезд на полосу встречного движения, он пояснил, что "обгонял".

При этом он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес тех, кто снимал происходящее после произошедшего.

"Буду носить передачки"

Дочь Ефремова Анна Мария в сториз своего инстаграма прокомментировала ДТП.

Она раскритиковала отца за то, что тот ездил пьяным за рулем.

"Не маленький, сам разберется. <…> Никто вроде не умер", — написала она в ответ на вопрос, почему она "сидит дома, когда ее отец в беде".

"У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу", — добавила она.