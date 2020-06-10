В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым

Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

Он уточнил, что 11 протоколов из этого количества составили в 2020 году.

По словам Диокина, большинство нарушений Ефремова зафиксировали дорожные камеры.

"Это превышение скоростного режима, при этом, как правило, скорость незначительно превышена, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки", — уточнил полковник.

Он подчеркнул, что в 2019-2020 годах полиция не регистрировала фактов, что Ефремов водил машину в пьяном виде.

Диокин отметил, что артист оплатил все штрафы за 2019 год, пять из 11, пришедших в этом году, еще не оплачены.

Смертельное ДТП

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем своего Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ на Смоленской площади.

Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона умер в больнице.