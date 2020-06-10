Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572746245.html
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
2020-06-10T15:11
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572715568_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_f5472da6cc4ca2ddfd8ec04506b91d95.jpg
https://ria.ru/20200610/1572740984.html
Я вообще считаю, что если у человека в месяц например в крупном городе более 3х штрафов, то его надо стопить и смотреть , что с ним не так. Я тоже езжу на работу и с работы, но! по Москве у меня крайний штраф был в 2017м году, а за городом превысил на 12 км/ч в 2019 м году. А если у человека сыпятся штрафы, то надо права отбирать , пусть оклимается ибо до добра не доведёт безнаказанность.
122
Давно этого алкаша надо было изолировать от общества.
97
48
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572746245.html?chat_room_id=1572746245
Новости
ru-RU
29057
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572715568_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_f5472da6cc4ca2ddfd8ec04506b91d95.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572715568_375:0:1815:1080_1200x0_80_0_0_804f131a94d3c8675b2c73a82b4ef163.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572715568_363:0:1443:1080_1200x0_80_0_0_f5584ecfb36f55e7b4bc14ce36542fc5.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым

14:14 10.06.2020 (обновлено: 15:11 10.06.2020)
29057
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов с начала 2019 года 50 раз нарушил правила дорожного движения, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" замначальника Управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин.
Он уточнил, что 11 протоколов из этого количества составили в 2020 году.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 13:03
Адвокаты хотят безвозмездно помочь родным погибшего в ДТП с Ефремовым
По словам Диокина, большинство нарушений Ефремова зафиксировали дорожные камеры.
"Это превышение скоростного режима, при этом, как правило, скорость незначительно превышена, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки", — уточнил полковник.
Он подчеркнул, что в 2019-2020 годах полиция не регистрировала фактов, что Ефремов водил машину в пьяном виде.
Диокин отметил, что артист оплатил все штрафы за 2019 год, пять из 11, пришедших в этом году, еще не оплачены.

Смертельное ДТП

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем своего Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ на Смоленской площади.
Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона умер в больнице.
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. До 9 августа он будет находиться под домашним арестом.
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
39552022752
Обсудить 48
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Я вообще считаю, что если у человека в месяц например в крупном городе более 3х штрафов, то его надо стопить и смотреть , что с ним не так. Я тоже езжу на работу и с работы, но! по Москве у меня крайний штраф был в 2017м году, а за городом превысил на 12 км/ч в 2019 м году. А если у человека сыпятся штрафы, то надо права отбирать , пусть оклимается ибо до добра не доведёт безнаказанность.
10 июня, 14:18
Простой работяга
11201009
Давно этого алкаша надо было изолировать от общества.
10 июня, 14:15
Арсений Новиков
9400012
Рекомендуем
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Актёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции
В крови Михаила Ефремова нашли наркотики
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что в России нет олигархов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния