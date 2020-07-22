Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России взяла на контроль дело о ДТП с участием актера Генеральная прокуратура России взяла на контроль дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова , это исключает возможность принятия по этому делу незаконного решения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проконтролировать объективное расследование ДТП с участием Ефремова. Пискарев направлял запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования ДТП. Депутат говорил, что оно не должно быть подвержено влиянию извне.

"Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль. Что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения", - сказал Пискарев.

"Будет принято законное решение. Но исключить влияние мы не можем - оно все равно через СМИ происходит. Самое главное, чтобы суд не реагировал на это все, а принимал решение на основании добросовестно проведенного расследования", - заключил глава думского комитета.

Пискарев отметил, что информация из прокуратуры о том, что дело Ефремова берётся под контроль, поступила в Госдуму до того, как дело было передано в суд.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.