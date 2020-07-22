Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова

Так бы поступали справедливо сами чинуши по отношению к людям, а то устроили показательную порку на актере. Да, он заслужил наказание, но в свете нынешних событий, а именно-устраивание балагана потерпевшей стороной, делая из горя шоу и зарабатывая на этом деньги, они тем самым сами позорят погибшего и себя в том числе. Ефремов был, есть и будет хорошим другом, актером, человеком для миллионов людей и выйдЯ на свободу он с достоинством вернёт своё лицо, а вот потерпевшая сторона, как была никем и ничем-так этим и останется. Ещё и с позором. На горе бабло зарабатывать. Аж противно. А потом на всю страну его делить так же по телевизору будут.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России взяла на контроль дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, это исключает возможность принятия по этому делу незаконного решения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проконтролировать объективное расследование ДТП с участием Ефремова. Пискарев направлял запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования ДТП. Депутат говорил, что оно не должно быть подвержено влиянию извне.
"Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль. Что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения", - сказал Пискарев.
"Будет принято законное решение. Но исключить влияние мы не можем - оно все равно через СМИ происходит. Самое главное, чтобы суд не реагировал на это все, а принимал решение на основании добросовестно проведенного расследования", - заключил глава думского комитета.
Пискарев отметил, что информация из прокуратуры о том, что дело Ефремова берётся под контроль, поступила в Госдуму до того, как дело было передано в суд.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.
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Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
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В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Так бы поступали справедливо сами чинуши по отношению к людям, а то устроили показательную порку на актере. Да, он заслужил наказание, но в свете нынешних событий, а именно-устраивание балагана потерпевшей стороной, делая из горя шоу и зарабатывая на этом деньги, они тем самым сами позорят погибшего и себя в том числе. Ефремов был, есть и будет хорошим другом, актером, человеком для миллионов людей и выйдЯ на свободу он с достоинством вернёт своё лицо, а вот потерпевшая сторона, как была никем и ничем-так этим и останется. Ещё и с позором. На горе бабло зарабатывать. Аж противно. А потом на всю страну его делить так же по телевизору будут.
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