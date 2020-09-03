https://ria.ru/20200903/efremov-1576691105.html
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:34
2020-09-03T16:34
2020-09-03T17:31
культура
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.Ранее прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты надеются на "справедливый приговор", но без лишения свободы.Ранее Ефремов признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы.ДТП с участием ЕфремоваЕфремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить произошедшее, однако свою причастность к случившемуся не отрицал, и это зафиксировано в материалах дела.Спустя несколько дней артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Но родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.Слушания по делу начались в августе. Подсудимый во время них неожиданно отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян.Его адвокат настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а другой человек. Однако сразу несколько свидетелей заявили, что на месте водителя сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html
https://ria.ru/20200903/efremov-1576693603.html
pavlino.11
Прокурорша явно невменяемая. Никто не спорит, что виноват, но явно не настолько, чтобы по максимуму срок назначать, 5-6 лет вполне бы хватило. Ну и адвокат конечно был, врагу не пожелаешь, только навредил.
40
sggh
Помогли сынку, тебе твои деньги?
38
6
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Ранее прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты надеются на "справедливый приговор", но без лишения свободы.
Ранее Ефремов признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы.
ДТП с участием Ефремова
Ефремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.
На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить произошедшее, однако свою причастность к случившемуся не отрицал, и это зафиксировано в материалах дела.
Спустя несколько дней артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Но родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.
Слушания по делу начались в августе. Подсудимый во время них неожиданно отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян.
Его адвокат настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а другой человек. Однако сразу несколько свидетелей заявили, что на месте водителя сидел именно Ефремов.
Сейчас актер находится под домашним арестом.