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Культура
https://ria.ru/20200903/efremov-1576691105.html
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:34
2020-09-03T17:31
культура
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.Ранее прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты надеются на "справедливый приговор", но без лишения свободы.Ранее Ефремов признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы.ДТП с участием ЕфремоваЕфремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить произошедшее, однако свою причастность к случившемуся не отрицал, и это зафиксировано в материалах дела.Спустя несколько дней артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Но родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.Слушания по делу начались в августе. Подсудимый во время них неожиданно отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян.Его адвокат настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а другой человек. Однако сразу несколько свидетелей заявили, что на месте водителя сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html
https://ria.ru/20200903/efremov-1576693603.html
Прокурорша явно невменяемая. Никто не спорит, что виноват, но явно не настолько, чтобы по максимуму срок назначать, 5-6 лет вполне бы хватило. Ну и адвокат конечно был, врагу не пожелаешь, только навредил.
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Помогли сынку, тебе твои деньги?
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

16:34 03.09.2020 (обновлено: 17:31 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Ранее прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты надеются на "справедливый приговор", но без лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 16:28
Ефремов выступил с последним словом в суде
Ранее Ефремов признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы.

ДТП с участием Ефремова

Ефремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.
На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить произошедшее, однако свою причастность к случившемуся не отрицал, и это зафиксировано в материалах дела.
Спустя несколько дней артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Но родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 17:05
Ефремов в последнем слове зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП
Слушания по делу начались в августе. Подсудимый во время них неожиданно отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян.
Его адвокат настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а другой человек. Однако сразу несколько свидетелей заявили, что на месте водителя сидел именно Ефремов.
Сейчас актер находится под домашним арестом.
5642405
Обсудить 6
КультураДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Прокурорша явно невменяемая. Никто не спорит, что виноват, но явно не настолько, чтобы по максимуму срок назначать, 5-6 лет вполне бы хватило. Ну и адвокат конечно был, врагу не пожелаешь, только навредил.
3 сентября, 18:25
pavlino.11pavlino.11
11202016
Помогли сынку, тебе твои деньги?
3 сентября, 16:58
ssggh
3140003
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