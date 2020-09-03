https://ria.ru/20200903/efremov-1576691105.html

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:34

2020-09-03T16:34

2020-09-03T17:31

культура

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.Ранее прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты надеются на "справедливый приговор", но без лишения свободы.Ранее Ефремов признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы.ДТП с участием ЕфремоваЕфремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить произошедшее, однако свою причастность к случившемуся не отрицал, и это зафиксировано в материалах дела.Спустя несколько дней артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Но родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.Слушания по делу начались в августе. Подсудимый во время них неожиданно отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян.Его адвокат настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а другой человек. Однако сразу несколько свидетелей заявили, что на месте водителя сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html

https://ria.ru/20200903/efremov-1576693603.html

pavlino.11 Прокурорша явно невменяемая. Никто не спорит, что виноват, но явно не настолько, чтобы по максимуму срок назначать, 5-6 лет вполне бы хватило. Ну и адвокат конечно был, врагу не пожелаешь, только навредил. 40

sggh Помогли сынку, тебе твои деньги? 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия