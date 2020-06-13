Ефремов выступил с видеообращением

Артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова , пообещав помочь родственникам водителя "всеми средствами", если "примут и поймут". При этом он назвал помощь "не попыткой откупиться, а попыткой искупить".

"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", — заявил Ефремов. По его словам, "непростительно" садиться за руль в пьяном виде, из-за чего гибнет невинный человек.

Ефремов заявил, что не знает, как жить дальше. "Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", — сказал он.

При этом актер добавил, что "нет уже больше никакого Ефремова". "Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — заключил артист.

"Тяжело найти корректные слова"

Дочь Ефремова Анна-Мария незадолго до публикации видеообращения отца также обратилась к семье Захарова.

"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", — заявила дочь артиста в интервью изданию Wonderzine

По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили. Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца. "Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", — отметила она.

Реакция юристов

Адвокат актера Эльман Пашаев в беседе с РЕН ТВ отказался комментировать его видеообращение, заявив, что не имеет права ничего разглашать.

"Не будем пока преждевременно что-то комментировать. Лучше терпение иметь и все. В скором времени вы все узнаете, я вам гарантирую", — сообщил Пашаев.

При этом опрошенная в качестве эксперта адвокат Сталина Гуревич рассказала РИА Новости, что обращение Ефремова не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения.

По словам Гуревич, актеру запрещено пользоваться интернетом, однако он имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами и другими данными. "Если видео в сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения", — рассказала она.

Также юрист указала, что мало кто из фигурантов различных дел, находясь под домашним арестом, прибегал к таким методам связи с общественностью.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Авария с участием артиста произошла понедельник вечером на Садовом кольце. Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице через несколько часов. Прокуратура Москвы позднее сообщила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.