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Ефремов выступил с видеообращением
2020-06-13T09:09
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
анна-мария ефремова
дтп с участием михаила ефремова
сталина гуревич
михаил ефремов
москва
происшествия
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Хватит плакать Ефремов, ты человека убил , помоги близким и отсиди как мужик , а то ведешь себя как то непристойно
128
Совет семье. содрать с него как много больше финансов и не надо делать гордыню, он все равно 12 лет сидеть не будет.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), анна-мария ефремова, дтп с участием михаила ефремова, сталина гуревич, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов выступил с видеообращением

03:52 13.06.2020 (обновлено: 09:09 13.06.2020)
177536
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт".
Артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, пообещав помочь родственникам водителя "всеми средствами", если "примут и поймут". При этом он назвал помощь "не попыткой откупиться, а попыткой искупить".
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"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", — заявил Ефремов. По его словам, "непростительно" садиться за руль в пьяном виде, из-за чего гибнет невинный человек.
Ефремов заявил, что не знает, как жить дальше. "Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", — сказал он.
При этом актер добавил, что "нет уже больше никакого Ефремова". "Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — заключил артист.

"Тяжело найти корректные слова"

Дочь Ефремова Анна-Мария незадолго до публикации видеообращения отца также обратилась к семье Захарова.
"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", — заявила дочь артиста в интервью изданию Wonderzine.
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По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили. Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца. "Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", — отметила она.

Реакция юристов

Адвокат актера Эльман Пашаев в беседе с РЕН ТВ отказался комментировать его видеообращение, заявив, что не имеет права ничего разглашать.
"Не будем пока преждевременно что-то комментировать. Лучше терпение иметь и все. В скором времени вы все узнаете, я вам гарантирую", — сообщил Пашаев.
При этом опрошенная в качестве эксперта адвокат Сталина Гуревич рассказала РИА Новости, что обращение Ефремова не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения.
По словам Гуревич, актеру запрещено пользоваться интернетом, однако он имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами и другими данными. "Если видео в сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения", — рассказала она.
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Также юрист указала, что мало кто из фигурантов различных дел, находясь под домашним арестом, прибегал к таким методам связи с общественностью.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Авария с участием артиста произошла понедельник вечером на Садовом кольце. Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице через несколько часов. Прокуратура Москвы позднее сообщила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц", по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". По второй статье артист проходит в качестве свидетеля.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Анна-Мария ЕфремоваДТП с участием Михаила ЕфремоваСталина ГуревичМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Хватит плакать Ефремов, ты человека убил , помоги близким и отсиди как мужик , а то ведешь себя как то непристойно
13 июня, 04:40
889650445836
93002231
Совет семье. содрать с него как много больше финансов и не надо делать гордыню, он все равно 12 лет сидеть не будет.
13 июня, 04:24
Александр Исмаилов
69012138
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