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Ефремову предъявлено обвинение
2020-06-09T20:44
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Без прецедента в форме максимального срока Ефремову очищение столичной тусовки от вирусов пьянства, вседозволенности, пофигизма, нечитоплотности и пр. не начнется.
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Почему под "домашний", а не в КПЗ? Убийц домой уже отпускают?
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремову предъявлено обвинение

19:49 09.06.2020 (обновлено: 20:44 09.06.2020)
47337
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда.
"Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ",- сказала собеседница агентства.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, утром во вторник он скончался.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Кроме того, у него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Ефремову предъявлено обвинение. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
РИА Новости. Роман Кульгускин
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20881016767
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Без прецедента в форме максимального срока Ефремову очищение столичной тусовки от вирусов пьянства, вседозволенности, пофигизма, нечитоплотности и пр. не начнется.
9 июня, 20:15
vv.p.neznamov
9400004
Почему под "домашний", а не в КПЗ? Убийц домой уже отпускают?
9 июня, 20:30
Господин Гражданин
5501005
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