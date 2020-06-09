https://ria.ru/20200609/1572711141.html
Ефремову предъявлено обвинение
2020-06-09T19:49
2020-06-09T20:44
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572709845.html
v.p.neznamov
Без прецедента в форме максимального срока Ефремову очищение столичной тусовки от вирусов пьянства, вседозволенности, пофигизма, нечитоплотности и пр. не начнется.
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Господин Гражданин
Почему под "домашний", а не в КПЗ? Убийц домой уже отпускают?
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Актеру Михаилу Ефремову
предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда.
"Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ",- сказала собеседница агентства.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, утром во вторник он скончался.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Кроме того, у него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Ефремову предъявлено обвинение. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.