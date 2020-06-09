Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Актеру Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда.

"Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ",- сказала собеседница агентства.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, утром во вторник он скончался.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Кроме того, у него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны.