Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова
09:01 22.08.2020 (обновлено: 09:47 22.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев рассказал о своем статусе в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова.
По словам юриста, информация о том, что актер его уволил, не вполне соответствует действительности.
"Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом по данному уголовному делу", — сказал Пашаев в эфире программы "60 минут".
Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других, посильнее". Решение артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.