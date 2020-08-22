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https://ria.ru/20200822/pashaev-1576121490.html
Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о своем статусе в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:01
2020-08-22T09:47
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> рассказал о своем статусе в деле о смертельном ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.По словам юриста, информация о том, что актер его уволил, не вполне соответствует действительности.Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других, посильнее". Решение артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/">Александр Добровинский</a></u>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.Резонансное <u><a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/">ДТП</a></u> произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200822/myasnikov-1576119165.html
Врун, болтун и хохотун, с мошенническим уклоном......
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Пашаев врет как только открывает рот. Это так положено адвокату?
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РИА Новости
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова

09:01 22.08.2020 (обновлено: 09:47 22.08.2020)
12389
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев рассказал о своем статусе в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова.
По словам юриста, информация о том, что актер его уволил, не вполне соответствует действительности.
"Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом по данному уголовному делу", — сказал Пашаев в эфире программы "60 минут".
Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других, посильнее". Решение артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Врун, болтун и хохотун, с мошенническим уклоном......
22 августа, 09:22
Арсений Новиков
2100002
Пашаев врет как только открывает рот. Это так положено адвокату?
22 августа, 09:23
Ivana Ivanova
1700102
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