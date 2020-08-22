https://ria.ru/20200822/pashaev-1576121490.html

Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о своем статусе в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T09:01

2020-08-22T09:01

2020-08-22T09:47

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576032202_0:0:2910:1637_1400x0_80_0_0_c8820c8db94637fe4167d13f622447ca.jpg

<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> рассказал о своем статусе в деле о смертельном ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.По словам юриста, информация о том, что актер его уволил, не вполне соответствует действительности.Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других, посильнее". Решение артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/">Александр Добровинский</a></u>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.Резонансное <u><a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/">ДТП</a></u> произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200822/myasnikov-1576119165.html

Арсений Новиков Врун, болтун и хохотун, с мошенническим уклоном...... 23

Ivana Ivanova Пашаев врет как только открывает рот. Это так положено адвокату? 20

8

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия