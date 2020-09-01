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Старший сын погибшего в ДТП увеличил размер иска к Ефремову
Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, увеличил до 7,5 миллионов рублей размер иска к актеру, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:22
2020-09-01T13:22
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, увеличил до 7,5 миллионов рублей размер иска к актеру, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее представители старшего сына Сергея Захарова заявили иск на 6,5 миллионов рублей - в такую сумму они оценили моральный вред. В иске Виталий Захаров указал, что решил увеличить сумму, так как на заседании 18 августа Ефремов выразил "слова сочувствия потерпевшим", потому что, по мнению актера, качество их защиты оставляет желать лучшего. По словам сына погибшего, это "четко показало", что значит смерть его отца для Ефремова."Мы хотим уточнить исковые требования. Я вижу постоянную неприязнь со стороны Ефремова, мы увеличиваем сумму на миллион рублей - с 6,5 до 7,5 миллионов рублей, но сокращаем на 200 тысяч, которые перевел Ефремов",- сказал адвокат Сергей Аверцев.На заседании 21 августа адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> сообщил, что Ефремов перевел по почте по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату Захарова в качестве компенсации. Сегодня стало известно, что Виталий согласился их принять, остальные трое отказались от денег.Вдова, младший сын и брат Захарова подготовили гражданские иски к артисту на 1 рубль. По словам их адвоката <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.
https://ria.ru/20200901/pashaev-1576570282.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, москва, происшествия

Старший сын погибшего в ДТП увеличил размер иска к Ефремову

13:22 01.09.2020
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© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского судаУчастники процесса по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в зале Пресненского суда. 1 сентября 2020
Участники процесса по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в зале Пресненского суда. 1 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского суда
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, увеличил до 7,5 миллионов рублей размер иска к актеру, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Ранее представители старшего сына Сергея Захарова заявили иск на 6,5 миллионов рублей - в такую сумму они оценили моральный вред. В иске Виталий Захаров указал, что решил увеличить сумму, так как на заседании 18 августа Ефремов выразил "слова сочувствия потерпевшим", потому что, по мнению актера, качество их защиты оставляет желать лучшего. По словам сына погибшего, это "четко показало", что значит смерть его отца для Ефремова.
"Мы хотим уточнить исковые требования. Я вижу постоянную неприязнь со стороны Ефремова, мы увеличиваем сумму на миллион рублей - с 6,5 до 7,5 миллионов рублей, но сокращаем на 200 тысяч, которые перевел Ефремов",- сказал адвокат Сергей Аверцев.
На заседании 21 августа адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов перевел по почте по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату Захарова в качестве компенсации. Сегодня стало известно, что Виталий согласился их принять, остальные трое отказались от денег.
Вдова, младший сын и брат Захарова подготовили гражданские иски к артисту на 1 рубль. По словам их адвоката Александра Добровинского, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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