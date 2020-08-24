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https://ria.ru/20200824/efremov-1576222937.html
Процесс по делу Ефремова отложили до 31 августа
Пресненский суд Москвы в понедельник отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на неделю, 31 августа, чтобы артист успел найти нового адвоката или... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:26
2020-08-24T11:02
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Пресненский суд Москвы в понедельник отложил заседание по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> на неделю, 31 августа, чтобы артист успел найти нового адвоката или адвокатов, передает корреспондент РИА Новости.После заседания Ефремова привезли домой.На заседание Ефремов пришел один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Однако судья ответила, что не может рассматривать данный вопрос без участия адвокатов.В минувшую пятницу артист отказался от своих адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и Елизаветы Шаргародской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем машины сидел не Ефремов, а кто-то другой, это якобы и доказывается наличием посторонних биологических следов на подушке безопасности.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576192761.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576123860.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Процесс по делу Ефремова отложили до 31 августа

10:26 24.08.2020 (обновлено: 11:02 24.08.2020)
4241
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на неделю, 31 августа, чтобы артист успел найти нового адвоката или адвокатов, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить на 31 августа, на 11.00", - объявила судья Елена Абрамова.
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
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После заседания Ефремова привезли домой.
На заседание Ефремов пришел один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Однако судья ответила, что не может рассматривать данный вопрос без участия адвокатов.
В минувшую пятницу артист отказался от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем машины сидел не Ефремов, а кто-то другой, это якобы и доказывается наличием посторонних биологических следов на подушке безопасности.
Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
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44112618
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Осознано затягивают....
24 августа, 10:30
Егор Панкратов
1000000
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