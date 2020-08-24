https://ria.ru/20200824/efremov-1576222937.html

Процесс по делу Ефремова отложили до 31 августа

Пресненский суд Москвы в понедельник отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на неделю, 31 августа, чтобы артист успел найти нового адвоката или... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:26

2020-08-24T10:26

2020-08-24T11:02

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Пресненский суд Москвы в понедельник отложил заседание по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> на неделю, 31 августа, чтобы артист успел найти нового адвоката или адвокатов, передает корреспондент РИА Новости.После заседания Ефремова привезли домой.На заседание Ефремов пришел один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Однако судья ответила, что не может рассматривать данный вопрос без участия адвокатов.В минувшую пятницу артист отказался от своих адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и Елизаветы Шаргародской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем машины сидел не Ефремов, а кто-то другой, это якобы и доказывается наличием посторонних биологических следов на подушке безопасности.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576192761.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576123860.html

Егор Панкратов Осознано затягивают.... 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия