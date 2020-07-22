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Дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд
В Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:23
эльман пашаев
александр добровинский
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михаил ефремов
москва
происшествия
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Дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

11:44 22.07.2020 (обновлено: 13:23 22.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Дело было зарегистрировано судом сегодня", — рассказала собеседница агентства.
Дело было расследовано за короткий срок: с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
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8311116
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Эльман ПашаевАлександр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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