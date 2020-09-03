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https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html
Джигурда объяснил, почему Ефремов признал вину
Актер Никита Джигурда в комментарии телеканалу "360" пояснил, почему, по его мнению, Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:48
2020-09-03T16:46
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
никита джигурда
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> в комментарии телеканалу "<a href="https://t.me/tv360ru/41562" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" пояснил, почему, по его мнению, <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> признал вину в смертельном ДТП.По его мнению, таким образом, Ефремов и его защитники надеются получить пятилетний условный срок.Смертельное ДТП с участием Ефремова<a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП с участием Михаила Ефремова</a> произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. На своем автомобиле артист выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", за рулем которой находился курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>. Позднее в больнице он скончался от полученных травм.В момент аварии, по данным экспертизы, Ефремов был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Во время первого допроса он не был в состоянии вспомнить, что произошло, однако свою причастность не отрицал.После этого через несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором он извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь. Родственники Захарова их не приняли, также как и материальную помощь от артиста.В августе Ефремов отказался признавать вину в аварии во время одного из слушаний. Адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> настаивал, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а кто-то другой.Сегодня актер признал вину в аварии. Прокурор считает его вину полностью доказанной. Для актера запросили 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.
https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html
https://ria.ru/20200903/efremov-1576673274.html
Буйного в палату!
72
Понятно, в итоге условно получит, все уже договорились. Поэтому и признался.
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, никита джигурда, москва, происшествия

Джигурда объяснил, почему Ефремов признал вину

12:48 03.09.2020 (обновлено: 16:46 03.09.2020)
42159
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Никита Джигурда. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Актер Никита Джигурда в комментарии телеканалу "360" пояснил, почему, по его мнению, Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП.
"Вы сами видели тот беспредел. Те угрозы, дать по полную хряпку, вынудили великого Мишу Ефремова и Пашаева признать вину, поскольку говорили: не признаешь — 8 лет будет дано по полной хряпке", — заявил артист.
По его мнению, таким образом, Ефремов и его защитники надеются получить пятилетний условный срок.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. На своем автомобиле артист выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергея Захарова. Позднее в больнице он скончался от полученных травм.
В момент аварии, по данным экспертизы, Ефремов был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Во время первого допроса он не был в состоянии вспомнить, что произошло, однако свою причастность не отрицал.
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После этого через несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором он извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь. Родственники Захарова их не приняли, также как и материальную помощь от артиста.
В августе Ефремов отказался признавать вину в аварии во время одного из слушаний. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев настаивал, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а кто-то другой.
Сегодня актер признал вину в аварии. Прокурор считает его вину полностью доказанной. Для актера запросили 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовНикита ДжигурдаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Буйного в палату!
3 сентября, 12:55
Арсений НовиковАрсений Новиков
6560100
Понятно, в итоге условно получит, все уже договорились. Поэтому и признался.
3 сентября, 12:52
ААнтивирус
18117429
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