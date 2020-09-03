https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html

Джигурда объяснил, почему Ефремов признал вину

Актер Никита Джигурда в комментарии телеканалу "360" пояснил, почему, по его мнению, Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:48

2020-09-03T12:48

2020-09-03T16:46

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

никита джигурда

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> в комментарии телеканалу "<a href="https://t.me/tv360ru/41562" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" пояснил, почему, по его мнению, <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> признал вину в смертельном ДТП.По его мнению, таким образом, Ефремов и его защитники надеются получить пятилетний условный срок.Смертельное ДТП с участием Ефремова<a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП с участием Михаила Ефремова</a> произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. На своем автомобиле артист выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", за рулем которой находился курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>. Позднее в больнице он скончался от полученных травм.В момент аварии, по данным экспертизы, Ефремов был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Во время первого допроса он не был в состоянии вспомнить, что произошло, однако свою причастность не отрицал.После этого через несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором он извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь. Родственники Захарова их не приняли, также как и материальную помощь от артиста.В августе Ефремов отказался признавать вину в аварии во время одного из слушаний. Адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> настаивал, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а кто-то другой.Сегодня актер признал вину в аварии. Прокурор считает его вину полностью доказанной. Для актера запросили 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.

https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html

https://ria.ru/20200903/efremov-1576673274.html

Арсений Новиков Буйного в палату! 72

Антивирус Понятно, в итоге условно получит, все уже договорились. Поэтому и признался. 60

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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