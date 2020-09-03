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https://ria.ru/20200903/efremov-1576683010.html
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Актер Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП на Смоленской площади в Москве, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:59
2020-09-03T16:43
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> признал свою вину в ДТП на Смоленской площади в Москве, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров."У меня заявление. Я признаю свою вину", — сказал Ефремов на слушаниях по его делу в Пресненском суде столицы после того, как судья спросила, не возражает ли он против начала прений сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.Позиция обвиненияПрокурор Диана Галиуллина заявила, что считает вину Ефремова полностью доказанной. Обвинение запросило для него наказание в виде 11 лет колонии общего режима.Это почти "потолок" по соответствующей статье Уголовного кодекса. Максимальная ее санкция — 12 лет лишения свободы за ДТП в пьяном виде, повлекшее смерть человека.Также прокурор попросила суд лишить обвиняемого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.Обвинение также ходатайствует о частичном удовлетворении гражданского иска и взыскании с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова.По словам гособвинителя, память актера "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину сразу после ДТП на допросе, но не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе. У подсудимого была возможность "осознавать фактический характер общественной опасности своих действий", сказала Галиуллина.Кроме того, прокурор просила учесть, что Ефремов не раз привлекался к административной ответственности. Она попросила признать смягчающим обстоятельством наличие у него двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам Захарова.Ефремов, по свидетельству корреспондента РИА Новости, спокойно воспринял речь Галиуллиной.Он молча выслушал фразу прокурора, которая попросила назначить ему 11 лет заключения, после чего опустил голову.Актер был в черном пиджаке и черной футболке, на его лице медицинская маска, перед ним традиционно стояла бутылка газировки. Периодически Ефремов делал какие-то пометки на листе бумаги. На предыдущих заседаниях суда актер читал молитвослов.Ход процессаЗа минувший месяц в суде допросили более десятка свидетелей — со стороны защиты и обвинения. Первые заявляли, что видели за рулем джипа Ефремова какого-то постороннего молодого человека, сам же актер после инцидента якобы выходил с пассажирского места. Вторые показали, что видели, как пьяного артиста вытаскивали из водительского кресла.Как показала техническая экспертиза, Jeep Grand Cherokee был в исправном состоянии — защита настаивала, что автомобиль, возможно, был сломан. Также в крови актера обнаружили алкоголь и следы каннабиноидов.Ефремов пояснил, что в день, когда произошло ДТП, много пил и якобы не помнит, садился он за руль или нет. Следы наркотических веществ, которые нашли в его крови, по словам Ефремова, очень его удивили.Изначально актер признал вину и даже записал видеообращение, но позже от этого отказался, сославшись на нервное состояние и похмелье. Про видео сказал, что кто-то вырезал частицу "не" из фразы про признание вины.ДТП с участием ЕфремоваМихаил Ефремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить произошедшее, однако свою причастность к случившемуся не отрицал, и это зафиксировано в материалах дела.Спустя несколько дней артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Но родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.Слушания по делу начались в августе. Подсудимый во время них неожиданно отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян.Его адвокат настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а какой-то другой человек. Однако сразу несколько свидетелей заявили, что на месте водителя сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/pashaev-1576681742.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/efremov-1576680152.html
https://ria.ru/20200903/efremov-1576680014.html
https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/efremov-1576674491.html
Адвокат у Ефремова классный, дополнительную трешечку Ефремову наработал, даже обвинитель не нужен со своими максимальными сроками.
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Так привлекут пашаева и придуманных им свидетелей за ложные показания? Или прокатит у них?
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом

14:59 03.09.2020 (обновлено: 16:43 03.09.2020)
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© АГН "Москва" / пресс-служба судаАктер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба суда
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП на Смоленской площади в Москве, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
"У меня заявление. Я признаю свою вину", — сказал Ефремов на слушаниях по его делу в Пресненском суде столицы после того, как судья спросила, не возражает ли он против начала прений сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.
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Позиция обвинения

Прокурор Диана Галиуллина заявила, что считает вину Ефремова полностью доказанной. Обвинение запросило для него наказание в виде 11 лет колонии общего режима.
Это почти "потолок" по соответствующей статье Уголовного кодекса. Максимальная ее санкция — 12 лет лишения свободы за ДТП в пьяном виде, повлекшее смерть человека.
Также прокурор попросила суд лишить обвиняемого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.
Обвинение также ходатайствует о частичном удовлетворении гражданского иска и взыскании с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова.
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По словам гособвинителя, память актера "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину сразу после ДТП на допросе, но не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе. У подсудимого была возможность "осознавать фактический характер общественной опасности своих действий", сказала Галиуллина.
Кроме того, прокурор просила учесть, что Ефремов не раз привлекался к административной ответственности. Она попросила признать смягчающим обстоятельством наличие у него двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам Захарова.
Ефремов, по свидетельству корреспондента РИА Новости, спокойно воспринял речь Галиуллиной.
Он молча выслушал фразу прокурора, которая попросила назначить ему 11 лет заключения, после чего опустил голову.
Актер был в черном пиджаке и черной футболке, на его лице медицинская маска, перед ним традиционно стояла бутылка газировки. Периодически Ефремов делал какие-то пометки на листе бумаги. На предыдущих заседаниях суда актер читал молитвослов.
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Ход процесса

За минувший месяц в суде допросили более десятка свидетелей — со стороны защиты и обвинения. Первые заявляли, что видели за рулем джипа Ефремова какого-то постороннего молодого человека, сам же актер после инцидента якобы выходил с пассажирского места. Вторые показали, что видели, как пьяного артиста вытаскивали из водительского кресла.
Как показала техническая экспертиза, Jeep Grand Cherokee был в исправном состоянии — защита настаивала, что автомобиль, возможно, был сломан. Также в крови актера обнаружили алкоголь и следы каннабиноидов.
Ефремов пояснил, что в день, когда произошло ДТП, много пил и якобы не помнит, садился он за руль или нет. Следы наркотических веществ, которые нашли в его крови, по словам Ефремова, очень его удивили.
Изначально актер признал вину и даже записал видеообращение, но позже от этого отказался, сославшись на нервное состояние и похмелье. Про видео сказал, что кто-то вырезал частицу "не" из фразы про признание вины.
Актер Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Джигурда объяснил, почему Ефремов признал вину

ДТП с участием Ефремова

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.
На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить произошедшее, однако свою причастность к случившемуся не отрицал, и это зафиксировано в материалах дела.
Спустя несколько дней артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Но родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.
Слушания по делу начались в августе. Подсудимый во время них неожиданно отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян.
Его адвокат настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а какой-то другой человек. Однако сразу несколько свидетелей заявили, что на месте водителя сидел именно Ефремов.
Сейчас актер находится под домашним арестом.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:46Сказано в эфире
Ефремов признал вину, а что дальше? Мнение адвокатаАктер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Как его признание может повлиять на окончательный приговор, рассказал радио Sputnik президент Союза адвокатов России, председатель Московской коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры" Игорь Трунов.
93725111
Обсудить 13
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Адвокат у Ефремова классный, дополнительную трешечку Ефремову наработал, даже обвинитель не нужен со своими максимальными сроками.
3 сентября, 16:20
Александр ИсмаиловАлександр Исмаилов
35110100
Так привлекут пашаева и придуманных им свидетелей за ложные показания? Или прокатит у них?
3 сентября, 16:56
Николай СНиколай С
2520100
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