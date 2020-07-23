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Биография Константина Богомолова
Российский режиссер, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Юрьевич Богомолов родился 23 июля 1975 года в семье кинокритиков РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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справки

Биография Константина Богомолова

03:55 23.07.2020
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© Фото предоставлено видеосервисом StartКонстантин Богомолов
Константин Богомолов
© Фото предоставлено видеосервисом Start
Российский режиссер, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Юрьевич Богомолов родился 23 июля 1975 года в семье кинокритиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой.
В 1997 году окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 2003 году – ГИТИС (курс Андрея Гончарова).
В 2002 году в ГИТИСе он поставил спектакль "Лекция о пользе убийств, или шесть трупов в поисках действия" (коллаж из абсурдистских пьес Славомира Мрожика и Фернандо Аррабаля).
В последующие годы Константин Богомолов осуществил множество постановок в ведущих театрах Москвы (МХТ имени А.П. Чехова, Театр Наций, "Ленком", Театр на Малой Бронной, РАМТ, Московский Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и др); в ведущих театрах Санкт-Петербурга (БДТ имени Г.А. Товстоногова, "Приют Комедианта"), а также в ведущих театрах Латвии, Литвы, Польши, Греции, Италии.
В 2007 году он был удостоен театральной премии "Чайка" за спектакль "Много шума из ничего" в Театре на Малой Бронной в номинации "Сделай шаг" (за нетрадиционное прочтение классического произведения).
В 2009-2012 год – он был режиссером Театра под руководством Олега Табакова, где поставил спектакли "Процесс" Франца Кафки (2007), "Старший сын" Александра Вампилова (2008), "Отцы и дети" по роману Ивана Тургенева (2008), "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера де Бомарше (2009), "Волки и овцы" Александра Островского (2009), Wonderland-80 по повести Сергея Довлатова "Заповедник" с вкраплениями из Alice in Wonderland Льюиса Кэрролла (2010), "Чайка" Антона Чехова (2011, 2014), "Год, когда я не родился" по пьесе "Гнездо глухаря" Виктора Розова (2012).
В 2013-2018 годах он работал помощником художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова. Одновременно в 2014-2016 годах был штатным режиссером московского театра "Ленком". В Московском Художественном театре имени А.П. Чехова поставил "Событие" Владимира Набокова (2012), "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Оскара Уайльда (2013), "Карамазовы" по мотивам романа Федора Достоевского (2013), "Юбилей ювелира" Николы МакОлиф (2015), "Мушкетёры. Сага. Часть первая" (2016), "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025" Вуди Аллена (2016), "Дракон" Евгения Шварца (2017), "Мужья и жены" Вуди Алена (2017).
На сцене театра "Ленком" режиссер выпустил спектакли "Борис Годунов" по Александру Пушкину (2014) и "Князь" по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот" (2016).
В мае 2019 года Богомолов был назначен художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Среди его постановок последних лет – "Триумф времени и бесчувствия" Фридриха Генделя в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, "Слава" по одноименной пьесе Виктора Гусева в БДТ имени Товстоногова, "Три сестры" в МХТ имени Чехова, "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому в театре "Приют комедианта", "Одиссея 1936" по Михаилу Булгакову в театре "Русская антреприза имени Андрея Миронова", "Теллургия" по Владимиру Сорокину в Театре на Таганке.
Богомолов также работает в кино. Он снял сериалы "Содержанки" (2019) и "Безопасные связи" (2020), в которых он выступил и в качестве автора сценария. Он также написал сценарий к "Содержанкам-2". Как актер сыграл роли в фильмах и сериалах "Гобсек" (1987), "Вторжение" (2019), "Содержанки" (2019), "Последний министр" (2020).
Готовится к выходу сериал "Псих" Федора Бондарчука, где Богомолов исполнил главную роль.
В феврале 2020 года Богомолов завершил съемки детективного сериала "Хороший человек" с Никитой Ефремовым и Юлией Снигирь в главных ролях.
Режиссер дает мастер-классы в Московской школе нового кино.
В апреле 2020 года Константин Богомолов запустил онлайн-проект "Коронный выход", который представляет собой серию бесед-интервью.
Творчество Богомолова было отмечено различными наградами. Он является лауреатом Премии города Москвы 2008 года в области литературы и искусства за спектакль "Театральный роман", поставленный в Театре имени Н.В. Гоголя (ныне Гоголь-центр). В 2007 году режиссер был удостоен театральной премии "Чайка", в 2013 году – Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" (2013).
Богомолов является многократным обладателем премии Благотворительного фонда Олега Табакова: за создание спектакля "Старший сын" (2009), за "оригинальное прочтение отечественной классики" (спектакли "Чайка" и "Событие", 2012), за спектакли "Год, когда я не родился" и "Идеальный муж. Комедия" (2013), за спектакль "Юбилей ювелира" (2016).
В 2011 году Богомолов стал победителем зрительской премии "ЖЖивой театр" в номинации "Режиссер года: новая волна" за спектакли Wonderland-80 и "Турандот".
В 2014 году он был удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия".
В 2015 году Богомолов был признан "Режиссером года" по версии журнала GQ. Он является лауреатом премии журнала "ОК!" в номинации "Театр ХХI века" (2016).
В 2019 году он стал лауреатом премии BraVo за постановку оперы "Триумф Времени и Бесчувствия" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Режиссер женат на телеведущей Ксении Собчак. Его первой супругой была актриса Дарья Мороз, от этого брака у Богомолова есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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