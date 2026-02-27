Рейтинг@Mail.ru
Щербаков описал идеального кандидата на должность ректора школы-студии МХАТ
Щербаков описал идеального кандидата на должность ректора школы-студии МХАТ
Народный артист России Борис Щербаков рассказал РИА Новости, каким видит идеального кандидата на должность ректора школы-студии МХАТ. РИА Новости, 27.02.2026
россия, борис щербаков, игорь золотовицкий, константин богомолов
Россия, Борис Щербаков, Игорь Золотовицкий, Константин Богомолов
Щербаков описал идеального кандидата на должность ректора школы-студии МХАТ

Борис Щербаков описал идеального кандидата на пост ректора школы-студии МХАТ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков рассказал РИА Новости, каким видит идеального кандидата на должность ректора школы-студии МХАТ.
Ранее школу-студию МХАТ более десяти лет возглавлял заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет. После смерти Золотовицкого на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже он был освобожден от должности по собственному желанию.
"Я считаю, что это должен быть не актер, и не режиссер. Ректор - это директор. Как был (ректор и затем президент Школы-студии МХАТ Анатолий - ред.) Смелянский. Это должен быть хороший директор, который безумно любит актеров. Он должен обожать студентов", - сказал Щербаков.
Актер добавил, что пока не знает человека, который бы мог возглавить школу-студию МХАТ.
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Эксперт по этикету рассказала, в чем уместно ходить в театр
РоссияБорис ЩербаковИгорь ЗолотовицкийКонстантин Богомолов
 
 
