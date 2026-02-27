Щербаков описал идеального кандидата на должность ректора школы-студии МХАТ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков рассказал РИА Новости, каким видит идеального кандидата на должность ректора школы-студии МХАТ.
Ранее школу-студию МХАТ более десяти лет возглавлял заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет. После смерти Золотовицкого на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже он был освобожден от должности по собственному желанию.
"Я считаю, что это должен быть не актер, и не режиссер. Ректор - это директор. Как был (ректор и затем президент Школы-студии МХАТ Анатолий - ред.) Смелянский. Это должен быть хороший директор, который безумно любит актеров. Он должен обожать студентов", - сказал Щербаков.
Актер добавил, что пока не знает человека, который бы мог возглавить школу-студию МХАТ.
