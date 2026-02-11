https://ria.ru/20260211/pisarev-2073680504.html
Писарев отказался комментировать возможное назначение в Школе-студии МХАТ
россия
евгений писарев
константин богомолов
ольга любимова
россия, евгений писарев, константин богомолов, ольга любимова
Россия, Евгений Писарев, Константин Богомолов, Ольга Любимова
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Пушкина, заслуженный артист РФ Евгений Писарев отказался комментировать РИА Новости свое возможное назначение на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Ранее режиссер Константин Богомолов
сообщил в своем Telegram-канале, что попросил Ольгу Любимову
освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер был назначен на должность и.о. ректора 23 января после смерти предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого
.
"Если вы по поводу Школы-студии МХАТ, я не даю никаких комментариев", - сказал Писарев
, отвечая на вопрос агентства о том, действительно ли он может стать и.о. ректора Школы-студии МХАТ.
Писарев окончил Школу-студию МХАТ в 1993 году и был принят в труппу Театра имени Пушкина. С 1996 года работает в качестве режиссера. Среди его работ в Театре Пушкина спектакли "Остров сокровищ", "Любовь и всякое такое", "Ревизор", "Босиком по парку", "Женитьба Фигаро" и другие. Кроме того, сотрудничал с МХТ имени Чехова и Московским академическим музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Писарев преподает актерское мастерство в Школе-студии МХАТ с 1999 года. В 2010 году стал худруком Московского драматического театра имени Пушкина.