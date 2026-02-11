Писарев отказался комментировать возможное назначение в Школе-студии МХАТ

Писарев окончил Школу-студию МХАТ в 1993 году и был принят в труппу Театра имени Пушкина. С 1996 года работает в качестве режиссера. Среди его работ в Театре Пушкина спектакли "Остров сокровищ", "Любовь и всякое такое", "Ревизор", "Босиком по парку", "Женитьба Фигаро" и другие. Кроме того, сотрудничал с МХТ имени Чехова и Московским академическим музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко.