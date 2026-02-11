Рейтинг@Mail.ru
Писарев отказался комментировать возможное назначение в Школе-студии МХАТ
16:00 11.02.2026
Писарев отказался комментировать возможное назначение в Школе-студии МХАТ
Писарев отказался комментировать возможное назначение в Школе-студии МХАТ - РИА Новости, 11.02.2026
Писарев отказался комментировать возможное назначение в Школе-студии МХАТ
Художественный руководитель Театра имени Пушкина, заслуженный артист РФ Евгений Писарев отказался комментировать РИА Новости свое возможное назначение на пост... РИА Новости, 11.02.2026
россия, евгений писарев, константин богомолов, ольга любимова
Россия, Евгений Писарев, Константин Богомолов, Ольга Любимова
Писарев отказался комментировать возможное назначение в Школе-студии МХАТ

Писарев отказался комментировать свое возможное назначение в Школе-студии МХАТ

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Пушкина, заслуженный артист РФ Евгений Писарев отказался комментировать РИА Новости свое возможное назначение на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Ранее режиссер Константин Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер был назначен на должность и.о. ректора 23 января после смерти предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого.
"Если вы по поводу Школы-студии МХАТ, я не даю никаких комментариев", - сказал Писарев, отвечая на вопрос агентства о том, действительно ли он может стать и.о. ректора Школы-студии МХАТ.
Писарев окончил Школу-студию МХАТ в 1993 году и был принят в труппу Театра имени Пушкина. С 1996 года работает в качестве режиссера. Среди его работ в Театре Пушкина спектакли "Остров сокровищ", "Любовь и всякое такое", "Ревизор", "Босиком по парку", "Женитьба Фигаро" и другие. Кроме того, сотрудничал с МХТ имени Чехова и Московским академическим музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Писарев преподает актерское мастерство в Школе-студии МХАТ с 1999 года. В 2010 году стал худруком Московского драматического театра имени Пушкина.
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Швыдкой прокомментировал решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ
