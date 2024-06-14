https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952539150.html

Константин Богомолов: "Прежние заслуги не работают"

Константин Богомолов: "Прежние заслуги не работают" - РИА Новости, 14.06.2024

Константин Богомолов: "Прежние заслуги не работают"

Константин Богомолов стал худруком Театра Романа Виктюка, сохранив должность руководителя в Театре на Бронной. Он уже встретился со своей новой труппой и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:00

2024-06-14T08:00

2024-06-14T14:18

культура

константин богомолов

театр

интервью - культура

театр на бронной

гитис

роман виктюк

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Анастасия Мельникова. Константин Богомолов стал худруком Театра Романа Виктюка, сохранив должность руководителя в Театре на Бронной. Он уже встретился со своей новой труппой и заверил, что слияния не планируется, но тем не менее перемен предстоит много. О премьерах на двух площадках, а также о том, какой будет творческая политика Театра Виктюка, режиссер рассказал в интервью РИА Новости. — Когда и как вы узнали о том, что возглавите еще один московский театр? Как это все получилось?— Предложение поступило от московских культурных властей за некоторое время до объявления. Сначала как теоретическая возможность — готов ли я взяться за эту работу, совместив ее с работой в Театре на Бронной. Затем как конкретное предложение.— Ваша личная реакция на это назначение?— Я люблю вызовы. Мне нравится работать. Нравится много работать. И вывести на новый уровень театр — для меня это не менее интересная задача, чем создать сильный и успешный спектакль. Это невероятное счастье — видеть, как в твоих руках расцветает Дом. Не меньшее, чем слышать овации.— Театр на Бронной стал за последний год одним из самых популярных в России. Премьера за премьерой. Вы сами довольны результатами?— Да. Но нет места успокоению. Мы стараемся постоянно совершенствоваться. Во всех элементах. Обновляем репертуар, труппу, ищем новых интересных режиссеров, названия. Работаем над тем, чтобы зрителю хотелось приходить к нам снова и снова. Мы очень ценим то, какой фантастический ремонт провел город, и стараемся бережно ухаживать за нашим Домом. За последние два года за счет заработанных нами средств мы очень интенсивно поработали над усовершенствованием репетиционных и гримерных пространств для наших артистов, над комфортом сотрудников. Растут сборы театра. И повышаются оклады. В прошедшем сезоне мы выпустили пять премьер большой сцены. И кстати, канал "Культура" — и это великая честь — сделал телеверсии двух наших недавних премьер: "Дачники" и "Таня".— Что будете ставить в следующем сезоне?— В планах — шесть-семь премьер. Уже утвержденные названия: "Калина красная" в режиссуре Марины Брусникиной, "Чайка" в моей постановке, а также "Цитадель". Последнее название — особое. Спектакль, который мы планировали в этом сезоне, но масштаб работы оказался очень велик. Большая, трудоемкая история. В новом сезоне она наконец выйдет. Кроме того, я буду репетировать спектакль по Достоевскому. Но наш театр — не театр одного режиссера. Каждый год половина премьер — приглашенные постановщики. В новом сезоне талантливый молодой режиссер Миневцев поставит "Дым" Тургенева. Кирилл Вытоптов будет репетировать "Ярмарку тщеславия". Ведем переговоры с одним замечательным режиссером о постановке "События" Набокова. Скоро наш выдающийся мастер — Валерий Фокин — объявит свое название! И это только Бронная. Только один следующий сезон. А ведь еще я формирую планы для сцены вновь вверенного мне пространства.— Театр Романа Виктюка — там определенная атмосфера, свои постоянные зрители. Вы будете сохранять "бренд" Романа Виктюка?— "Бренд" Виктюка — если мы говорим о стиле — мог сохранять только Виктюк. Это был его индивидуальный почерк — он в истории театра, он в памяти критики и поклонников. Все прочее — копиистика. Я упорно буду повторять: память важна и необходима, но театр — не музей. Театр — это пространство, в которое приходят новые и новые режиссеры. Актеры. Меняются поколения. Театр — живое дело. Мы ведь не раз видели, как коллективы после ухода сильного лидера не были способны к обновлению и стагнировали, раздираемые амбициями "наследников", интригами. Пока не приходил новый сильный лидер, приносивший и новый стиль, и новую энергию, и новое чувство времени. Моя задача — чтобы это великолепное пространство, которому почти сто лет, пространство, неразрывно связанное с именем гениального, совершенно невероятного человека — архитектора Мельникова, — стало местом притяжения для всех без исключения любителей театра. Подчеркиваю: не любителей определенного типа зрелищ, но всех поклонников русского театра как великого искусства. Моя задача — не консервировать "бренд" или стиль, а обновить это пространство, развернуть театр лицом к обществу, ко времени, к его требованиям. Я хочу, чтобы на этой сцене был театр и психологический, и развлекательный, и экспериментальный. Но главное — профессиональный, художественный и соответствующий вызовам эпохи. Важно наполнить это здание правильным содержанием. А верное содержание обретет и верную форму.— Что-то конкретное уже планируете сделать в Театре Виктюка?— Мы готовим мощную программу, о которой объявим осенью. Тут будет и моя работа, и работы других режиссеров, и несколько дебютов (я ведь еще набираю в ГИТИСе режиссерскую магистратуру), и мюзикл, и новый детский спектакль. Как и на сцене Театра на Бронной — не менее шести-семи премьер. Артисты получат прекрасные возможности проявить себя во взаимодействии с разной режиссурой. У нас очень амбициозные планы, включающие также обновление визуального облика театра, в том числе — сайта и фойе. Полагаю очень важным популяризацию имени Мельникова, ведь этот дом является одной из вершин его творчества, это часть всемирного архитектурного наследия. Мы обязательно сделаем спектакль об этом удивительном художнике.— Как прошла ваша встреча с труппой театра? Хотелось бы побольше подробностей.— Конструктивно. Было задано несколько вопросов, идентичных вашим. Постарался ответить. Постарался донести до коллектива свою позицию. Свой оптимизм. И свою бескомпромиссность в деле строительства театра. В глазах актеров увидел заинтересованность и надежду. Хочу подчеркнуть: с одной стороны, со мной пришли проверенные менеджеры, работающие и на Бронной, а с другой — в театре, в который мы приходим, работают замечательные специалисты: профессиональные и трудолюбивые цеха, инженеры, бухгалтеры, экономисты, администраторы. И они очень радушно нас приняли. Нет ни сопротивления, ни непонимания. Будет единая и согласованная работа на благо зрителей и сотрудников. На сборе я сказал очень важный для меня принцип работы: театр, как и любое творческое дело, — это пространство, где надо каждое утро снова и снова доказывать себя, где не работают заслуги прежних лет. Здесь надо постоянно крутить педали, иначе этот велосипед упадет. Память должна сохраняться в сердце, а жить надо настоящим и будущим. Не перебирать, как четки, былые успехи, успокаивая свое эго, но, помня об учителях, о традиции, о лучшем, идти вперед. И еще. Учитель, мастер — не знамя. Не значок на лацкане. А ответственность. В первую очередь перед самим собой. Мало прочитать Станиславского и размахивать налево и направо томиком его работ. Надо своим личным — порой кровавым — опытом прийти к его гениальным открытиям. Я всегда говорю своим актерам: Станиславский велик не созданием "системы", а тем, что каждые несколько лет приходил к обновлению своих идей, тем, что до конца жизни искал правду сценического существования, требовал непокоя от своих актеров. Перечитайте его труды — даже будучи стариком, он мучительно сомневался, страстно спорил с самим собой прежним. Знаменитое "Найти и не сдаваться!" — вот что должно быть на фасаде любого театра.— У вас в руководстве теперь два столичных театра. Они будут как-то конкурировать?— У каждой сцены будет свой репертуар. Наверное, в каком-то смысле им предстоит конкурировать. Но конкуренция — двигатель. Пусть конкурируют. Уверен, от этого выиграют обе сцены.— Какие сложности, на ваш взгляд, ожидаются в Театре Романа Виктюка?— Я уже сказал: полагаю, что театр должен открываться времени и обществу. Театр, в который я пришел, — он немного напоминает башню из слоновой кости. Это надо менять. На мой вкус, здесь есть морально устаревшие спектакли. Спектакли, в своей эстетике и содержании оставшиеся в прошлом, не отвечающие требованиям времени. И так как мне доверено руководство театром, я — не скрою — предполагаю проститься с иными исчерпавшими свой ресурс произведениями. Я не собираюсь проводить ревизию прошлого этого театра. Я просто констатирую факт: репертуар надо обновлять. Это процесс неизбежный. Надеюсь, актеры театра найдут в себе силы и мужество — мужество меняться и осваивать новые театральные территории.— Идеальный театральный мир в России — какой он, по-вашему?— Не бывает идеального в искусстве. Искусство строится на вечном недовольстве собой и результатом, вечном поиске. Лучший театральный мир — мир ищущий, не самодовольный, а сохраняющий живую традицию, допускающий эксперименты, умно сочетающий высокое искусство и зрительский успех. Разнообразный театр. Попросту — театр для людей. Таким видели идеальный театр мои учителя. Андрей Александрович Гончаров, мой Мастер в ГИТИСе, воспитавший не одно поколение великих русских режиссеров. И Олег Павлович Табаков, под крылом которого я десять лет трудился в МХТ режиссером и помощником художественного руководителя. Надеюсь, они гордятся моими успехами и благословляют меня в моих делах.

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https://ria.ru/20240321/kalvarskiy-1934469990.html

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Анастасия Мельникова https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_6b2c412c3ff43a1fc483bbe90d62fa4b.jpg

константин богомолов, театр, интервью - культура, театр на бронной, гитис, роман виктюк