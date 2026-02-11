https://ria.ru/20260211/akter-2073653854.html
Певцов отрицательно ответил бы на идею возглавить Школу-студию МХАТ
Народный артист России Дмитрий Певцов заявил РИА Новости, что резко отрицательно отреагировал бы на предложение возглавить Школу-студию МХАТ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:29:00+03:00
2026-02-11T14:29:00+03:00
2026-02-11T14:29:00+03:00
культура
общество
россия
дмитрий певцов
константин богомолов
ольга любимова
россия
