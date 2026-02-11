Рейтинг@Mail.ru
Певцов отрицательно ответил бы на идею возглавить Школу-студию МХАТ
14:29 11.02.2026
Певцов отрицательно ответил бы на идею возглавить Школу-студию МХАТ
Певцов отрицательно ответил бы на идею возглавить Школу-студию МХАТ
Народный артист России Дмитрий Певцов заявил РИА Новости, что резко отрицательно отреагировал бы на предложение возглавить Школу-студию МХАТ. РИА Новости, 11.02.2026
общество, россия, дмитрий певцов, константин богомолов, ольга любимова
Культура, Общество, Россия, Дмитрий Певцов, Константин Богомолов, Ольга Любимова
Певцов отрицательно ответил бы на идею возглавить Школу-студию МХАТ

Певцов резко отрицательно отреагировал бы на идею возглавить Школу-студию МХАТ

Народный артист России Дмитрий Певцов
Народный артист России Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Народный артист России Дмитрий Певцов . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов заявил РИА Новости, что резко отрицательно отреагировал бы на предложение возглавить Школу-студию МХАТ.
Ранее режиссер Константин Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер был назначен на должность и.о. ректора 23 января после смерти предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого.
"Резко отрицательно. Я считаю, что Школу-студию МХАТ должен возглавлять выпускник МХАТа", - сказал РИА Новости артист, отвечая на вопрос, как бы он отреагировал на предложение стать ректором школы-студии МХАТ, если бы оно ему поступило.
Певцов не стал называть имени конкретного претендента на эту должность, отметив, что для этого необходимо посмотреть выпускников Школы-студии, которые окончили ее 20-30 лет назад.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Госдуме назвали решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ правильным
КультураОбществоРоссияДмитрий ПевцовКонстантин БогомоловОльга Любимова
 
 
