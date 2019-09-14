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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова

14:19 14.09.2019 (обновлено: 16:40 14.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Мущинкина / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
© РИА Новости / Наталья Мущинкина
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов раскаялись в безнравственности в ходе венчания, рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Церемонию бракосочетания провели в Грибоедовском загсе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Венчание прошло в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Легойда отметил, что все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены. В частности, священник провел с парой беседу о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни.
"Вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности", — написал Легойда в своем Telegram-канале.
По информации СМИ, пара потратила на свадьбу около 16 миллионов рублей. На мероприятии, прошедшем в Музее Москвы, присутствовали Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира, Игорь Верник и многие другие.
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
Вчера, 03:53РИА Новости
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
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Религия и мировоззрениеКонстантин БогомоловВладимир ЛегойдаКсения СобчакОбщество
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Зачем разрушают РПЦ? Два еврея со стёбом приехали на катафалке в церковь и понимая, что они не православные, что идет пиар стеб их венчают! Зачем???
14 сентября, 14:32
sshumov.1973
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14 сентября, 14:44
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