В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов раскаялись в безнравственности в ходе венчания, рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Накануне состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Церемонию бракосочетания провели в Грибоедовском загсе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Венчание прошло в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Легойда отметил, что все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены. В частности, священник провел с парой беседу о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни.

"Вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности", — написал Легойда в своем Telegram-канале.