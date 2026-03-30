Театр на Бронной покажет спектакли по Набокову и Еврипиду
09:18 30.03.2026 (обновлено: 09:24 30.03.2026)
Театр на Бронной покажет спектакли по Набокову и Еврипиду
Театр на Бронной покажет спектакли по Набокову и Еврипиду - РИА Новости, 30.03.2026
Театр на Бронной покажет спектакли по Набокову и Еврипиду
Театр на Бронной в начале нового сезона представит спектакли по произведениям Владимира Набокова "Событие" и древнегреческого драматурга Еврипида "Ифигения в... РИА Новости, 30.03.2026
культура
константин богомолов
владимир набоков
театр на бронной
константин богомолов, владимир набоков, театр на бронной
Культура, Константин Богомолов, Владимир Набоков, Театр на Бронной
Театр на Бронной покажет спектакли по Набокову и Еврипиду

Богомолов: театр на Бронной откроет сезон спектаклями по Набокову и Еврипиду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетитель на лестнице Московского драматического театра на Бронной в Москве
Посетитель на лестнице Московского драматического театра на Бронной в Москве
Посетитель на лестнице Московского драматического театра на Бронной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Театр на Бронной в начале нового сезона представит спектакли по произведениям Владимира Набокова "Событие" и древнегреческого драматурга Еврипида "Ифигения в Авлиде", рассказал РИА Новости худрук Театра на Бронной и Сцены "Мельников", режиссер Константин Богомолов.
«
"К открытию нового сезона мы сделаем Набоковское "Событие", также у нас будет Еврипид "Ифигения в Авлиде", - сказал он, отвечая на вопрос, какие постановки откроют следующий сезон.
Кроме того, в следующем сезоне режиссер Антон Оконешников, который поставил "А зори здесь тихие..." на Сцене "Мельников", представит новый спектакль.
"Многие работы в процессе. Будет работа режиссера Оконешникова, она планировалась в этом сезоне, но в силу его жизненных обстоятельств перенеслась на следующий. Он продолжит работать с нашей труппой", - добавил Богомолов.
Константин Богомолов с 2019 года является художественным руководителем Театра на Бронной, а с 2024 года также руководит Сценой "Мельников".
