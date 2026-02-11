Швыдкой прокомментировал решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры РФ с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ означает, что у него были на то веские основания, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.