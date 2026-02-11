Швыдкой прокомментировал решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры РФ с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ означает, что у него были на то веские основания, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Он был назначен на должность и.о. ректора 23 января.
"Константин Юрьевич Богомолов очень умный и талантливый. Если он решился на такой шаг, значит у него были в высшей степени веские на то основания", - сказал Швыдкой, комментируя решение режиссера.
Спецпредставитель президента также процитировал строки стихотворение Бориса Пастернака: "Но пораженья от победы ты сам не должен отличать".
"Уверен, что у него впереди хорошее будущее", - заключил Швыдкой.
