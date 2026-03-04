Рейтинг@Mail.ru
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского - РИА Новости, 04.03.2026
Культура
 
14:46 04.03.2026
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского - РИА Новости, 04.03.2026
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать возможное назначение худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского на пост и.о. ректора... РИА Новости, 04.03.2026
культура
россия
константин хабенский
игорь золотовицкий
константин богомолов
школа-студия мхат
россия
россия, константин хабенский, игорь золотовицкий, константин богомолов, школа-студия мхат
Культура, Россия, Константин Хабенский, Игорь Золотовицкий, Константин Богомолов, Школа-студия МХАТ
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского

Школе-студия МХАТ отказалась комментировать назначение Хабенского и. о. ректора

Константин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Константин Хабенский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Школе-студии МХАТ отказались комментировать возможное назначение худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского на пост и.о. ректора Школы и его сроки.
"Школа-студия не комментирует новости, связанные с назначением и его сроками", - заявили РИА Новости в пресс-службе Школы-студии.
Ранее в СМИ сообщалось, что Хабенский может возглавить Школу-студию МХАТ. Сам Хабенский отказался комментировать сообщения о возможном назначении на должность и.о. ректора.
После кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого на должность и.о. ректора Школы-студии был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже его освободили от должности по его же просьбе.
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Щербаков описал идеального кандидата на должность ректора школы-студии МХАТ
Культура Россия Константин Хабенский Игорь Золотовицкий Константин Богомолов Школа-студия МХАТ
 
 
