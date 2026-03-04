https://ria.ru/20260304/khabenskiy-2078475953.html
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского - РИА Новости, 04.03.2026
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать возможное назначение худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского на пост и.о. ректора... РИА Новости, 04.03.2026
культура
россия
константин хабенский
игорь золотовицкий
константин богомолов
школа-студия мхат
россия
