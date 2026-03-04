В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Школе-студии МХАТ отказались комментировать возможное назначение худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского на пост и.о. ректора Школы и его сроки.

"Школа-студия не комментирует новости, связанные с назначением и его сроками", - заявили РИА Новости в пресс-службе Школы-студии.