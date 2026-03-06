https://ria.ru/20260306/zhitinkin-2079033897.html
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 06.03.2026
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Народный артист России Андрей Житинкин рассказал РИА Новости, что считает назначение Константина Хабенского на пост исполняющего обязанности ректора... РИА Новости, 06.03.2026
россия
Новости
ru-RU
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Житинкин: назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ логичное
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Народный артист России Андрей Житинкин рассказал РИА Новости, что считает назначение Константина Хабенского на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ логичным решением.
Ранее в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова
сообщила, что исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
.
"Это логично. У Хабенского все мхатовские студенты играют в спектаклях. Он лучше знает, что нужно МХАТу: чего не хватает, какого амплуа актеров или актрис. Поэтому хорошо, что это сосредоточено в одних руках", - заявил режиссер.
Житинкин добавил, что Хабенский хорошо знаком с атмосферой Школы-студии, он любил проводить время во МХАТе в неформальной обстановке, обедая со студентами.
"То, что сейчас два крупных лидера, которые любимы народом, возглавляют школу-студию - это очень важно. Они в обойме, очень востребованные артисты. Это поднимает уровень", - заключил собеседник агентства.
После кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого
на должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ был назначен режиссер Константин Богомолов
. Однако позже его освободили от должности по его же просьбе.