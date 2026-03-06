Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Народный артист России Андрей Житинкин рассказал РИА Новости, что считает назначение Константина Хабенского на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ логичным решением.

"Это логично. У Хабенского все мхатовские студенты играют в спектаклях. Он лучше знает, что нужно МХАТу: чего не хватает, какого амплуа актеров или актрис. Поэтому хорошо, что это сосредоточено в одних руках", - заявил режиссер.

Житинкин добавил, что Хабенский хорошо знаком с атмосферой Школы-студии, он любил проводить время во МХАТе в неформальной обстановке, обедая со студентами.

"То, что сейчас два крупных лидера, которые любимы народом, возглавляют школу-студию - это очень важно. Они в обойме, очень востребованные артисты. Это поднимает уровень", - заключил собеседник агентства.