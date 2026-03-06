Рейтинг@Mail.ru
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 06.03.2026
15:06 06.03.2026
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 06.03.2026
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Народный артист России Андрей Житинкин рассказал РИА Новости, что считает назначение Константина Хабенского на пост исполняющего обязанности ректора... РИА Новости, 06.03.2026
россия, константин хабенский, ольга любимова, игорь золотовицкий
Россия, Константин Хабенский, Ольга Любимова, Игорь Золотовицкий
Житинкин оценил назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Житинкин: назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ логичное

Константин Хабенский
Константин Хабенский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Константин Хабенский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Народный артист России Андрей Житинкин рассказал РИА Новости, что считает назначение Константина Хабенского на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ логичным решением.
Ранее в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский.
"Это логично. У Хабенского все мхатовские студенты играют в спектаклях. Он лучше знает, что нужно МХАТу: чего не хватает, какого амплуа актеров или актрис. Поэтому хорошо, что это сосредоточено в одних руках", - заявил режиссер.
Житинкин добавил, что Хабенский хорошо знаком с атмосферой Школы-студии, он любил проводить время во МХАТе в неформальной обстановке, обедая со студентами.
"То, что сейчас два крупных лидера, которые любимы народом, возглавляют школу-студию - это очень важно. Они в обойме, очень востребованные артисты. Это поднимает уровень", - заключил собеседник агентства.
После кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого на должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже его освободили от должности по его же просьбе.
Россия Константин Хабенский Ольга Любимова Игорь Золотовицкий
 
 
