Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов назвал назначение Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького замечательным решением и назвал его артистом выдающегося дарования.

Режиссер отметил, что имел счастье работать с Безруковым и всегда приводит его в пример молодым коллегам.