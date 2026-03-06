https://ria.ru/20260306/bogomolov-2079015255.html
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького - РИА Новости, 06.03.2026
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького
Режиссер Константин Богомолов назвал назначение Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького замечательным решением и назвал его артистом... РИА Новости, 06.03.2026
культура
россия
сергей безруков
константин богомолов
ольга любимова
мхат имени м. горького
культура
Культура, Россия, Сергей Безруков, Константин Богомолов, Ольга Любимова, МХАТ имени М. Горького, Культура
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького
Богомолов назвал Безрукова артистом выдающегося дарования