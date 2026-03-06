Рейтинг@Mail.ru
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького
06.03.2026
14:21 06.03.2026
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького
Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов назвал назначение Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького замечательным решением и назвал его артистом выдающегося дарования.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького.
"От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. Сергей - выдающегося дарования артист и замечательный профессионал", - написал Богомолов в своем Telegram-канале.
Режиссер отметил, что имел счастье работать с Безруковым и всегда приводит его в пример молодым коллегам.
"МХТ им. Горького - удачи и возрождения!", - заключил Богомолов.
