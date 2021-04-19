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Шоубиз
https://ria.ru/20210419/moroz-1728944836.html
Дарья Мороз объяснила, почему развелась с Константином Богомоловым
Дарья Мороз объяснила, почему развелась с Константином Богомоловым
Актриса Дарья Мороз в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему распался их союз с режиссером Константином... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:25
2021-04-19T17:25
развод
борис корчевников
шоубиз
дарья мороз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
константин богомолов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актриса Дарья Мороз в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему распался их союз с режиссером Константином Богомоловым.Пара, у которой в 2010 году родилась дочь Анна, развелась в 2018-м, после восьми лет брака. По словам Мороз, инициатором расставания была она.Актриса полагает, что если бы ей тогда хватило мудрости остановить возникшие проблемы в отношениях с Богомоловым, то расставания, возможно, получилось бы избежать. Но время было упущено, и "процесс стал необратимым". Несмотря на развод, бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения, чему Дарья очень рада.Дарья добавила, что участвует в проектах Богомолова, а их дочь Анна недостатка общения с отцом не испытывает.
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развод, борис корчевников, дарья мороз, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин богомолов

Дарья Мороз объяснила, почему развелась с Константином Богомоловым

17:25 19.04.2021
 
© Фото : Лилия ОльховаяВыступление актрисы Дарьи Мороз
Выступление актрисы Дарьи Мороз - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : Лилия Ольховая
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актриса Дарья Мороз в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему распался их союз с режиссером Константином Богомоловым.
Пара, у которой в 2010 году родилась дочь Анна, развелась в 2018-м, после восьми лет брака. По словам Мороз, инициатором расставания была она.

"Не знаю, почему так случилось? То ли я как-то устала? Это сложно. Думаю, что я в том возрасте была недостаточно мудрой, чтобы сглаживать какие-то неравномерности в семье", — сказала Дарья.

Актриса полагает, что если бы ей тогда хватило мудрости остановить возникшие проблемы в отношениях с Богомоловым, то расставания, возможно, получилось бы избежать. Но время было упущено, и "процесс стал необратимым".
Несмотря на развод, бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения, чему Дарья очень рада.

"У нас у каждого сейчас своя жизнь — и у меня, и у Кости (с 2019 года он женат на Ксении Собчак. — Прим. ред.). Как люди мы друг друга не потеряли. Это, наверное, самое важное", — отметила актриса.

Дарья добавила, что участвует в проектах Богомолова, а их дочь Анна недостатка общения с отцом не испытывает.
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