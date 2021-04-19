https://ria.ru/20210419/moroz-1728944836.html

Дарья Мороз объяснила, почему развелась с Константином Богомоловым

Дарья Мороз объяснила, почему развелась с Константином Богомоловым

Актриса Дарья Мороз в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему распался их союз с режиссером Константином... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:25

2021-04-19T17:25

2021-04-19T17:25

развод

борис корчевников

шоубиз

дарья мороз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

константин богомолов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актриса Дарья Мороз в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснила, почему распался их союз с режиссером Константином Богомоловым.Пара, у которой в 2010 году родилась дочь Анна, развелась в 2018-м, после восьми лет брака. По словам Мороз, инициатором расставания была она.Актриса полагает, что если бы ей тогда хватило мудрости остановить возникшие проблемы в отношениях с Богомоловым, то расставания, возможно, получилось бы избежать. Но время было упущено, и "процесс стал необратимым". Несмотря на развод, бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения, чему Дарья очень рада.Дарья добавила, что участвует в проектах Богомолова, а их дочь Анна недостатка общения с отцом не испытывает.

https://ria.ru/20210323/moroz-1602317225.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, борис корчевников, дарья мороз, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин богомолов