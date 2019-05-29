Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Об этом труппе сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он добавил, что решение было принято после того, как Сергей Голомазов, возглавлявший театр на Малой Бронной с 2007 года, стал также худруком Рижского русского театра.

"Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра", — сказал Кибовский.

Константин Богомолов — известный режиссер, поэт, многократный номинант на премию "Золотая маска".

До ноября 2013-го был помощником руководителя МХТ имени Чехова. Первой его постановкой стало "Событие" по Владимиру Набокову. В числе его работ — спектакли "Идеальный муж" по Оскару Уайльду, "Карамазовы" по Достоевскому, "Мушкетеры" по мотивам романа Александра Дюма, "Дракон" по Евгению Шварцу.

Также сотрудничал с "Табакеркой" Олега Табакова, театром "Ленком", Московским драматическим театром имени Гоголя.