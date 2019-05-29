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РИА Новости
Культура

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Режиссер Константин Богомолов. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Об этом труппе сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Он добавил, что решение было принято после того, как Сергей Голомазов, возглавлявший театр на Малой Бронной с 2007 года, стал также худруком Рижского русского театра.

"Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра", — сказал Кибовский.

Константин Богомолов — известный режиссер, поэт, многократный номинант на премию "Золотая маска".
Режиссер Константин Богомолов
Вчера, 14:02
Биография Константина Богомолова
До ноября 2013-го был помощником руководителя МХТ имени Чехова. Первой его постановкой стало "Событие" по Владимиру Набокову. В числе его работ — спектакли "Идеальный муж" по Оскару Уайльду, "Карамазовы" по Достоевскому, "Мушкетеры" по мотивам романа Александра Дюма, "Дракон" по Евгению Шварцу.
Также сотрудничал с "Табакеркой" Олега Табакова, театром "Ленком", Московским драматическим театром имени Гоголя.
Кроме того, Богомолов снял такие фильмы, как "Настя" (2017), "Год, когда я родился" (2017) и первый сезон телесериала "Содержанки" (2019).
Режиссер Константин Богомолов во время интервью в студии радио Sputnik
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КультураКонстантин БогомоловТеатр на Малой БроннойСергей ГоломазовАлександр КибовскийМосква
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