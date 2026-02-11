В Госдуме назвали решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ правильным

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ правильное и честное, в культуре есть традиции, которые необходимо соблюдать для сохранения школы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Ранее Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер был назначен на должность и.о. ректора 23 января.
"Человек был назначен без учета явно некоторых составляющих, что послужило причиной непонимания и недоумения в коллективе и в цехе в целом. Потому что есть все-таки в культуре традиции, которые необходимо соблюдать для сохранения школы. И это очень принципиальные вещи. Это не то, можно решать какими-то новаторскими идеями. Школа это - незыблемо, это как фундаментальная наука для культуры. Поэтому его решение я считаю совершенно правильным и честным, потому что прийти руководить коллективом, который тебя не понимает, не принимает, - это заведомо проигрышная ситуация", - сказал Шолохов.