В Госдуме назвали решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ правильным

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ правильное и честное, в культуре есть традиции, которые необходимо соблюдать для сохранения школы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.