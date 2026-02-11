Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ правильным - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:01 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/bogomolov-2073647179.html
В Госдуме назвали решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ правильным
В Госдуме назвали решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ правильным - РИА Новости, 11.02.2026
В Госдуме назвали решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ правильным
Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:01:00+03:00
2026-02-11T14:01:00+03:00
культура
россия
константин богомолов
ольга любимова
александр шолохов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030696886_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_d8e94f225f6a3fa0e11512b5ccc5c3c9.jpg
https://ria.ru/20260211/bogomolov-2073601231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030696886_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_3f4a658ce6598aa5512cbe9b7ee02777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин богомолов, ольга любимова, александр шолохов, госдума рф
Культура, Россия, Константин Богомолов, Ольга Любимова, Александр Шолохов, Госдума РФ
В Госдуме назвали решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ правильным

Депутат Шолохов назвал решение оставить Школу-студию МХАТ правильным и честным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонстантин Богомолов
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Константин Богомолов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ правильное и честное, в культуре есть традиции, которые необходимо соблюдать для сохранения школы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Ранее Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер был назначен на должность и.о. ректора 23 января.
"Человек был назначен без учета явно некоторых составляющих, что послужило причиной непонимания и недоумения в коллективе и в цехе в целом. Потому что есть все-таки в культуре традиции, которые необходимо соблюдать для сохранения школы. И это очень принципиальные вещи. Это не то, можно решать какими-то новаторскими идеями. Школа это - незыблемо, это как фундаментальная наука для культуры. Поэтому его решение я считаю совершенно правильным и честным, потому что прийти руководить коллективом, который тебя не понимает, не принимает, - это заведомо проигрышная ситуация", - сказал Шолохов.
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Швыдкой прокомментировал решение Богомолова оставить Школу-студию МХАТ
Вчера, 11:15
 
КультураРоссияКонстантин БогомоловОльга ЛюбимоваАлександр ШолоховГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала