Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве
18:51 20.02.2026 (обновлено: 18:55 20.02.2026)
Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве
Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве, назвав проект великим делом.
"Открытие Музея Памяти - это великое дело. Нация не должна забывать страшных страниц истории, не должна забывать преступления тех, кто пытался сломить ее дух, кто пытался стереть ее с лица земли", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Богомолов отметил, что музей поможет новым поколениям узнать о страданиях и подвигах соотечественников и о преступлениях нацистов.
"И эта память, ее пульсация, этот сплав боли, гнева, благодарности нашим предкам и гордости за их стойкость - это то, что всегда будет объединять нас как народ", - заключил режиссер.
Ранее сообщалось, что первый национальный Музей Памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в этом году, его директором назначена Наталья Калашникова, возглавляющая музей "Смоленская крепость".
Заголовок открываемого материала