Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве
20.02.2026
Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве
Режиссер Константин Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве, назвав проект великим делом.
2026-02-20
2026-02-20T18:51:00+03:00
2026-02-20T18:55:00+03:00
москва
константин богомолов
общество
москва
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931785800_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc6157b8f178df4f8749f728b4bcd018.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве, назвав проект великим делом.
«
"Открытие Музея Памяти - это великое дело. Нация не должна забывать страшных страниц истории, не должна забывать преступления тех, кто пытался сломить ее дух, кто пытался стереть ее с лица земли", - написал он в своем Telegram-канале
.
Также Богомолов
отметил, что музей поможет новым поколениям узнать о страданиях и подвигах соотечественников и о преступлениях нацистов.
"И эта память, ее пульсация, этот сплав боли, гнева, благодарности нашим предкам и гордости за их стойкость - это то, что всегда будет объединять нас как народ", - заключил режиссер.
Ранее сообщалось, что первый национальный Музей Памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве
в этом году, его директором назначена Наталья Калашникова, возглавляющая музей "Смоленская крепость".