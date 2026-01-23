Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026
Культура
 
13:19 23.01.2026 (обновлено: 14:01 23.01.2026)
Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 23.01.2026
Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
И. о. ректора Школы-студии МХАТ стал режиссер Константин Богомолов, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:19:00+03:00
2026-01-23T14:01:00+03:00
константин богомолов
культура
россия
ольга любимова
школа-студия мхат
игорь золотовицкий
россия
константин богомолов, россия, ольга любимова, школа-студия мхат, игорь золотовицкий
Константин Богомолов, Культура, Россия, Ольга Любимова, Школа-студия МХАТ, Игорь Золотовицкий
Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти Золотовицкого

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. И. о. ректора Школы-студии МХАТ стал режиссер Константин Богомолов, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
"Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов", — написала она в своем канале в MAX.

Учебное заведение более десяти лет возглавлял заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет.

Любимова напомнила, что Богомолов — режиссер театра и кино, драматург, поэт и театральный деятель, чье творчество занимает особое место в современном культурном пространстве, за что его удостоили почетного звания "Заслуженный деятель искусств".
"Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России. Желаю успехов!" — отметила министр.

Режиссер с успехом совмещает педагогическую деятельность, ведет мастер-классы в Московской школе нового кино, добавила Любимова.
Богомолов с 2019 года работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, где реализовал знаковые постановки, а с 2024-го — худруком Театра-Сцены "Мельников".
Константин БогомоловРоссияОльга ЛюбимоваШкола-студия МХАТИгорь Золотовицкий
 
 
