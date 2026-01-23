Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. И. о. ректора Школы-студии МХАТ стал режиссер Константин Богомолов, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«
"Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов", — написала она в своем канале в MAX.
Отлично сказано: Константин Богомолов о русской душе, мутантах и поуехавших
23 июля 2025, 08:00
Учебное заведение более десяти лет возглавлял заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет.
Любимова напомнила, что Богомолов — режиссер театра и кино, драматург, поэт и театральный деятель, чье творчество занимает особое место в современном культурном пространстве, за что его удостоили почетного звания "Заслуженный деятель искусств".
«
"Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России. Желаю успехов!" — отметила министр.
Режиссер с успехом совмещает педагогическую деятельность, ведет мастер-классы в Московской школе нового кино, добавила Любимова.
Богомолов с 2019 года работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, где реализовал знаковые постановки, а с 2024-го — худруком Театра-Сцены "Мельников".
Биография Константина Богомолова
23 июля 2025, 01:02