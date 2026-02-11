https://ria.ru/20260211/bogomolov-2073575348.html
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 11.02.2026
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. РИА Новости, 11.02.2026
культура
россия
константин богомолов
ольга любимова
игорь золотовицкий
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Богомолов попросил освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ