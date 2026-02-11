Рейтинг@Mail.ru
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 11.02.2026
Искусство
Культура
 
09:18 11.02.2026 (обновлено: 17:01 11.02.2026)
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 11.02.2026
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. РИА Новости, 11.02.2026
культура
россия
константин богомолов
ольга любимова
игорь золотовицкий
россия
россия, константин богомолов, ольга любимова, игорь золотовицкий
Культура, Россия, Константин Богомолов, Ольга Любимова, Игорь Золотовицкий
Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов попросил освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРежиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Режиссер Константин Богомолов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
"Дорогие друзья, я попросил <...> освободить меня от исполнения обязанностей ректора. <...> От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", — написал он в Telegram-канале.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Отлично сказано: Константин Богомолов о русской душе, мутантах и поуехавших
23 июля 2025, 08:00
О назначении режиссера Любимова объявила 23 января. Трудовой договор с ним заключили на период до проведения выборов ректора. В Минкультуры назвали Богомолова достаточно квалифицированным для этой должности.
Пост руководителя Школы-студии МХАТ освободился после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он возглавлял это учебное заведение более десяти лет.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Биография Константина Богомолова
23 июля 2025, 01:02
 
КультураРоссияКонстантин БогомоловОльга ЛюбимоваИгорь Золотовицкий
 
 
