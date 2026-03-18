Богомолов опроверг сообщения о переименовании сцены "Мельников"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сцена "Мельников" сохранит свое название, однако для удобства зрителей будет подчеркиваться ее адрес на Стромынке, заявил РИА Новости художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сцена "Мельников" якобы сменит название на Сцену на Стромынке.

"Нет, это не так. Сцена "Мельников" остается сценой "Мельников". Действительно, мы продвигаем в информационном поле адрес - то, что сцена находится на Стромынке. Но это не переименование, а продвижение самого адреса Стромынка, 6", - подчеркнул Богомолов

Он напомнил, что сцена "Мельников" - одна из двух сцен театр на Бронной. По его словам, для удобства зрителей и улучшенного информирования театр подчеркивает, что сцена находится на Стромынке.

На сайте Театра на Бронной в разделе "Афиша и билеты" указаны две сцены - "сцена на Бронной" и "сцена на Стромынке".