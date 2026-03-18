12:45 18.03.2026 (обновлено: 15:04 18.03.2026)
Богомолов опроверг сообщения о переименовании сцены "Мельников"
Константин Богомолов, Роман Виктюк, Театр на Бронной
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сцена "Мельников" сохранит свое название, однако для удобства зрителей будет подчеркиваться ее адрес на Стромынке, заявил РИА Новости художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сцена "Мельников" якобы сменит название на Сцену на Стромынке.
"Нет, это не так. Сцена "Мельников" остается сценой "Мельников". Действительно, мы продвигаем в информационном поле адрес - то, что сцена находится на Стромынке. Но это не переименование, а продвижение самого адреса Стромынка, 6", - подчеркнул Богомолов.
Он напомнил, что сцена "Мельников" - одна из двух сцен театр на Бронной. По его словам, для удобства зрителей и улучшенного информирования театр подчеркивает, что сцена находится на Стромынке.
На сайте Театра на Бронной в разделе "Афиша и билеты" указаны две сцены - "сцена на Бронной" и "сцена на Стромынке".
Сцена "Мельников", бывшая ранее Театром Романа Виктюка, получила свое современное название в 2024 году, когда Богомолов был назначен художественным руководителем театра.
