Швыдкой поддержал назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
14:46 09.02.2026
Швыдкой поддержал назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Швыдкой поддержал назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что поддерживает решение министра культуры России... РИА Новости, 09.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
россия, михаил швыдкой, ольга любимова, константин богомолов
Россия, Михаил Швыдкой, Ольга Любимова, Константин Богомолов
Швыдкой поддержал назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Швыдкой поддержал решение Любимовой о назначении Богомолова в Школе-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что поддерживает решение министра культуры России Ольги Любимовой о назначении исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константина Богомолова.
"Я в данном случае считаю, что я за министра культуры, а если министр культуры назначила Богомолова или кого-то другого исполняющим обязанности руководителя школы-студии МХАТ, не надо компрометировать министра", - сказал Швыдкой журналистам, комментируя назначение Богомолова.
Он назвал Школу-студия МХАТ основой основ русской театральной культуры, "в большей степени чем любой театр, даже художественный", а также объяснил свою позицию в отношении тех, кто высказался против персоны, назначенной новым руководителем вуза.
"От нее (Любимовой - ред.) требуют того, чтоб она отозвала свое решение. Если бы я был министром, я бы свое решение не отозвал", - заключил Швыдкой.
Россия, Михаил Швыдкой, Ольга Любимова, Константин Богомолов
 
 
