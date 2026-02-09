Швыдкой поддержал назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что поддерживает решение министра культуры России Ольги Любимовой о назначении исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константина Богомолова.
"Я в данном случае считаю, что я за министра культуры, а если министр культуры назначила Богомолова или кого-то другого исполняющим обязанности руководителя школы-студии МХАТ, не надо компрометировать министра", - сказал Швыдкой журналистам, комментируя назначение Богомолова.
Он назвал Школу-студия МХАТ основой основ русской театральной культуры, "в большей степени чем любой театр, даже художественный", а также объяснил свою позицию в отношении тех, кто высказался против персоны, назначенной новым руководителем вуза.
"От нее (Любимовой - ред.) требуют того, чтоб она отозвала свое решение. Если бы я был министром, я бы свое решение не отозвал", - заключил Швыдкой.