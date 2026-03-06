Рейтинг@Mail.ru
Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Культура
Культура
 
12:24 06.03.2026 (обновлено: 15:12 06.03.2026)
Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 06.03.2026
Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 06.03.2026
Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Минкультуры назначило Хабенского и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Константин Хабенский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
"Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, продолжая возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова", — написала она в аккаунте в MAX.
Кроме того, сменился худрук МХАТ имени М. Горького. Им стал Сергей Безруков.
Пост руководителя школы-студии освободился после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он возглавлял учебное заведение более десяти лет. Затем и. о. ректора назначили режиссера Константина Богомолова, но позже он попросил освободить его от должности.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский
17 января, 13:36
 
КультураКонстантин ХабенскийРоссияОльга ЛюбимоваИгорь ЗолотовицкийКультура-Важное
 
 
