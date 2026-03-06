https://ria.ru/20260306/khabenskiy-2078970054.html
Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 06.03.2026
