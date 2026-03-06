Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Кроме того, сменился худрук МХАТ имени М. Горького. Им стал Сергей Безруков.

Пост руководителя школы-студии освободился после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он возглавлял учебное заведение более десяти лет. Затем и. о. ректора назначили режиссера Константина Богомолова, но позже он попросил освободить его от должности.