Безруков заявил, что не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ
Безруков заявил, что не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ
Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не планирует претендовать на пост ректора Школы-студии МХАТ, ему хватает руководства Губернским театром и... РИА Новости, 14.02.2026
