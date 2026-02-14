Рейтинг@Mail.ru
Безруков заявил, что не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:15 14.02.2026 (обновлено: 00:32 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/rektor-2074315880.html
Безруков заявил, что не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ
Безруков заявил, что не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 14.02.2026
Безруков заявил, что не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ
Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не планирует претендовать на пост ректора Школы-студии МХАТ, ему хватает руководства Губернским театром и... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T00:15:00+03:00
2026-02-14T00:32:00+03:00
культура
россия
сергей безруков
константин богомолов
ольга любимова
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064642567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6cf1e5aa2e11776de95f489ba3a2c12.jpg
https://ria.ru/20260211/pisarev-2073680504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064642567_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd7e3e66488ec3814cbb06cfdc883cb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей безруков, константин богомолов, ольга любимова, вгик
Культура, Россия, Сергей Безруков, Константин Богомолов, Ольга Любимова, ВГИК
Безруков заявил, что не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ

Безруков не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Сергей Безруков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не планирует претендовать на пост ректора Школы-студии МХАТ, ему хватает руководства Губернским театром и преподаванием во ВГИКе.
Ранее режиссер Константин Богомолов в своем Telegram-канале сообщил, что попросил Ольгу Любимову освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Богомолов был назначен временно исполняющим обязанности ректора 23 января после кончины предыдущего руководителя Игоря Золотовицкого.
Как написал Безруков в своем Telegram-канале, он не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Актер отметил, что ему хватает руководства Губернским театром и преподавания во ВГИКе.
Безруков также назвал фальшивкой слухи о его якобы намерении "захватить" должность.
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Писарев отказался комментировать возможное назначение в Школе-студии МХАТ
11 февраля, 16:00
 
КультураРоссияСергей БезруковКонстантин БогомоловОльга ЛюбимоваВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала