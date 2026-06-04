Павел Табаков рассказал, как относится к сравнениям себя с отцом

Краткий пересказ от РИА ИИ Актер Павел Табаков заявил, что не считает нужным сравнивать себя с отцом, народным артистом СССР Олегом Табаковым.

Павел Табаков подчеркнул, что считает отца своим главным учителем, но не стремится копировать его творческую манеру.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Актер Павел Табаков рассказал РИА Новости, что не считает нужным сравнивать себя с отцом, народным артистом СССР Олегом Табаковым, и предпочитает идти собственным творческим путем.

"Я живу свою собственную жизнь. Олег Павлович в моем возрасте уже инфаркт имел, поэтому сравнивать себя с ним я не берусь. Ну сравнивают люди, что поделать?", - сказал он.

Артист отметил, что считает отца своим главным учителем и благодарен ему за все полученные знания, однако не стремится копировать его творческую манеру или следовать чужому пути.

"Он мой учитель, и я ему благодарен за все, чему он меня научил. Искусство, в принципе, субъективно, поэтому я не стремлюсь кого-то копировать", - подчеркнул Табаков