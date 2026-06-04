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Павел Табаков рассказал, как относится к сравнениям себя с отцом - РИА Новости, 04.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:39 04.06.2026 (обновлено: 11:50 04.06.2026)
Павел Табаков рассказал, как относится к сравнениям себя с отцом

Павел Табаков рассказал, что не считает нужным сравнивать себя с отцом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Олег Табаков и актер Павел Табаков
Народный артист СССР Олег Табаков и актер Павел Табаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Народный артист СССР Олег Табаков и актер Павел Табаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер Павел Табаков заявил, что не считает нужным сравнивать себя с отцом, народным артистом СССР Олегом Табаковым.
  • Павел Табаков подчеркнул, что считает отца своим главным учителем, но не стремится копировать его творческую манеру.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Актер Павел Табаков рассказал РИА Новости, что не считает нужным сравнивать себя с отцом, народным артистом СССР Олегом Табаковым, и предпочитает идти собственным творческим путем.
"Я живу свою собственную жизнь. Олег Павлович в моем возрасте уже инфаркт имел, поэтому сравнивать себя с ним я не берусь. Ну сравнивают люди, что поделать?", - сказал он.
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Артист отметил, что считает отца своим главным учителем и благодарен ему за все полученные знания, однако не стремится копировать его творческую манеру или следовать чужому пути.
"Он мой учитель, и я ему благодарен за все, чему он меня научил. Искусство, в принципе, субъективно, поэтому я не стремлюсь кого-то копировать", - подчеркнул Табаков.
Павел Табаков - российский актер театра и кино, младший сын народного артиста СССР Олега Табакова и народной артистки России Марины Зудиной. Он окончил Московскую театральную школу Олега Табакова, выступал на сценах Московского театра под руководством Олега Табакова и МХТ имени А. П. Чехова, а также участвовал в постановках режиссеров Константина Богомолова и Ренаты Литвиновой.
Широкую известность Табаков получил благодаря ролям в фильмах и сериалах "Юморист", "Молодой человек", исторической драме "Екатерина", а также проектах "Беспринципные" и "Мятеж". За последние годы актер стал одним из заметных представителей молодого поколения российских артистов театра и кино.
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