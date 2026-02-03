Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ

"К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации", — сказали там.

В ведомстве также отметили, что трудовой договор с Богомоловым заключили на время до выборов нового ректора.