Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:56 03.02.2026 (обновлено: 13:48 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/bogomolov-2071895381.html
Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 03.02.2026
Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов достаточно квалифицирован, чтобы занять должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:56:00+03:00
2026-02-03T13:48:00+03:00
культура
россия
константин богомолов
ольга любимова
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069852543_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_c515aa3c7642c81707af18260197aa7f.jpg
https://ria.ru/20250723/bogomolov-2030683416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069852543_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_24db64aa3b2ca2f8fe4fef39e81646db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин богомолов, ольга любимова, гитис
Культура, Россия, Константин Богомолов, Ольга Любимова, ГИТИС
Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Минкультуры: Богомолов отвечает требованиям к ректору Школы-студии МХАТ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРежиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Режиссер Константин Богомолов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов достаточно квалифицирован, чтобы занять должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры.
«
"К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации", — сказали там.
В Минкультуры напомнили, что Богомолов — режиссер театра и кино, выпускник филологического факультета МГУ и ГИТИСа, носит почетное звание заслуженного деятеля искусств России.
В ведомстве также отметили, что трудовой договор с Богомоловым заключили на время до выборов нового ректора.

Должность руководителя Школы-студии МХАТ оказалась вакантной после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он возглавлял это учебное заведение более десяти лет.

Двадцать третьего января министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора школы-студии. По ее словам, творчество режиссера занимает особое место в современном культурном пространстве, кроме того, он он с успехом совмещает творческую деятельность с педагогической, ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.
Богомолов с 2019 года работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, где поставил несколько знаковых спектаклей, а с 2024-го — художественным руководителем театра "Сцена "Мельников".
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Отлично сказано: Константин Богомолов о русской душе, мутантах и поуехавших
23 июля 2025, 08:00
 
КультураРоссияКонстантин БогомоловОльга ЛюбимоваГИТИС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала