Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 03.02.2026
Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов достаточно квалифицирован, чтобы занять должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заявили РИА Новости в...
культура
россия
константин богомолов
ольга любимова
гитис
россия
россия, константин богомолов, ольга любимова, гитис
Культура, Россия, Константин Богомолов, Ольга Любимова, ГИТИС
Минкультуры объяснило назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Минкультуры: Богомолов отвечает требованиям к ректору Школы-студии МХАТ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов достаточно квалифицирован, чтобы занять должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры.
"К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации", — сказали там.
В Минкультуры напомнили, что Богомолов — режиссер театра и кино, выпускник филологического факультета МГУ и ГИТИСа
, носит почетное звание заслуженного деятеля искусств России.
В ведомстве также отметили, что трудовой договор с Богомоловым заключили на время до выборов нового ректора.
Должность руководителя Школы-студии МХАТ оказалась вакантной после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он возглавлял это учебное заведение более десяти лет.
Двадцать третьего января министр культуры Ольга Любимова
сообщила о назначении Богомолова
исполняющим обязанности ректора школы-студии. По ее словам, творчество режиссера занимает особое место в современном культурном пространстве, кроме того, он он с успехом совмещает творческую деятельность с педагогической, ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.
Богомолов с 2019 года работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, где поставил несколько знаковых спектаклей, а с 2024-го — художественным руководителем театра "Сцена "Мельников".