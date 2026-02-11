Рейтинг@Mail.ru
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:53 11.02.2026 (обновлено: 21:25 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/bogomolov-2073745114.html
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 11.02.2026
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщили в пресс-службе Минкульта. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:53:00+03:00
2026-02-11T21:25:00+03:00
константин богомолов
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
игорь золотовицкий
культура
россия
театр
школа-студия мхат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073744035_0:11:2836:1606_1920x0_80_0_0_63fd5992650a6fc9dce5d3341b58706c.jpg
https://ria.ru/20250723/bogomolov-2030683416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073744035_341:0:2496:1616_1920x0_80_0_0_8147ec59b1d26a767e5102d4427c177f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин богомолов, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), игорь золотовицкий, россия, театр, школа-студия мхат
Константин Богомолов, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Игорь Золотовицкий, Культура, Россия, Театр, Школа-студия МХАТ
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Минкультуры освободило Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

© РИА Новости / Анастасия ПетроваКонстантин Богомолов
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Константин Богомолов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщили в пресс-службе Минкульта.
"По собственному желанию", — добавили там.
Как ранее сообщил сам режиссер, он лично попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора.
О назначении режиссера она объявила 23 января 2025 года. Трудовой договор с ним заключили до проведения выборов ректора. В министерстве Богомолова назвали достаточно квалифицированным для этой должности. С 2019 года он работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, где поставил несколько знаковых спектаклей, а с 2024-го — художественным руководителем театра "Сцена "Мельников".
Пост руководителя Школы-студии МХАТ освободился после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он возглавлял учебное заведение более десяти лет. Решение о назначении нового исполняющего обязанности примут позже, согласно установленному порядку.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Отлично сказано: Константин Богомолов о русской душе, мутантах и поуехавших
23 июля 2025, 08:00
 
КультураКонстантин БогомоловОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Игорь ЗолотовицкийРоссияТеатрШкола-студия МХАТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала