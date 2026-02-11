Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщили в пресс-службе Минкульта.
"По собственному желанию", — добавили там.
Как ранее сообщил сам режиссер, он лично попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора.
О назначении режиссера она объявила 23 января 2025 года. Трудовой договор с ним заключили до проведения выборов ректора. В министерстве Богомолова назвали достаточно квалифицированным для этой должности. С 2019 года он работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, где поставил несколько знаковых спектаклей, а с 2024-го — художественным руководителем театра "Сцена "Мельников".
Пост руководителя Школы-студии МХАТ освободился после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он возглавлял учебное заведение более десяти лет. Решение о назначении нового исполняющего обязанности примут позже, согласно установленному порядку.
