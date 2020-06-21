Теракты в Европе в 2017 – 2020 годах

2020
20 июня в Рединге (Великобритания) произошло нападение 25-летнего мужчины на людей с ножом. Нападение объявлено террористическим инцидентом. Полицейское управление подтвердило гибель в результате инцидента трех человек, еще трое получили серьезные ранения. По подозрению в убийстве задержан мужчина, проживающий в Рединге.
19 февраля в Ханау (Германия) в федеральной земле Гессен в двух кальянных 43-летний гражданин Германии открыл огонь, убиты девять человек, есть раненые, в том числе тяжело. Подозреваемый был найден мертвым в своем доме, там же было обнаружено тело его 72-летней матери. Предполагается, что к убийствам его подтолкнули правоэкстремистские убеждения. В МВД Германии назвали стрельбу в Ханау терактом правого экстремиста.
2 февраля неизвестный напал с ножом на прохожих в районе Стрэтэм на юге Лондона. Два человека получили ножевые ранения. Нападавший мужчина был застрелен вооруженными офицерами, инцидент был признан имеющим отношение к терроризму.
2019
29 ноября на Лондонском мосту вооруженный ножом мужчина совершил нападение на людей. Погибли два человека, еще трое пострадали. Подозреваемый был ликвидирован полицией. Нападавшим был проживавший в графстве Стаффордшир 28-летний Усман Хан, который был давно известен правоохранительным службам. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
24 мая во втором округе Лиона (Франция) около площади Белькур, одной из достопримечательностей города, произошел взрыв. В результате пострадали 13 человек. Согласно записям камер видеонаблюдения, сверток оставил неизвестный, который подъехал на велосипеде к булочнойl Им оказался уроженец Алжира 24-летний Мохамед Меджуб, который прибыл во Францию в 2018 году, не имел визы и проживал на нелегальном положении. На заседании суда обвиняемый подтвердил свою связь с террористической группировкой "Исламское государство"*.
2018
11 декабря вечером мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге (Франция). В результате стрельбы четыре человека погибли, пострадали более 10 человек. Мэр Страсбурга назвал произошедшее в городе терактом. Стрелок сбежал с места преступления. Им оказался уроженец Страсбурга Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона. 13 декабря вечером правоохранительные органы Франции установили местонахождение стрелка. В ходе спецоперации он оказал сопротивление и был ликвидирован.
23 августа в пригороде Парижа в коммуне Трапп (Франция) неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. В ходе спецоперации французских полицейских он был уничтожен. В результате нападения погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения. Ответственность за происшествие взяла на себя группировка "Исламское государство".
20 августа в Каталонии (Испания) мужчина зашел в отделение полиции муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона) с ножом и начал выкрикивать "Аллах Акбар!". Полицейские пытались убедить его отдать оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший выходец из Алжира Абдельвахаб Таиб, имевший вид на жительство в Испании, был застрелен. Никто из сотрудников полиции не пострадал. Нападение было квалифицировано как теракт.
14 августа у парламента Великобритании в Лондоне автомобиль Ford Fiesta врезался в ограждение, до этого, по информации полиции, наехав на проходящих мимо пешеходов и велосипедистов. Два человека были доставлены в больницу, позднее их выписали. Водитель, британский гражданин суданского происхождения Салих Хатер, был задержан. Позже ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Королевская прокурорская служба рассматривает произошедшее как теракт.
29 мая в бельгийском городе Льеже вооруженный ножом преступник напал на двух женщин-полицейских, после чего выхватил у одной из них пистолет и открыл огонь. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей, которым оказался 22-летний студент педагогического института. Злоумышленник пытался скрыться на территории лицея, где угрожал двум женщинам, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. По информации СМИ, преступник вышел из тюрьмы и был известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
12 мая во втором округе Парижа (Франция) недалеко от Парижской оперы мужчина напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб один человек, еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
23 марта в департаменте Од (Франция) была совершена серия нападений. Выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, отобрал машину, а затем обстрелял возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Всего жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Ответственность за серию нападений взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
2017
27 декабря в Санкт-Петербурге в супермаркете "Перекресток" сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек. Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. По обвинению в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства был арестован Дмитрий Лукьяненко. К середине января 2018 года все пострадавшие были выписаны из больниц.
15 сентября на станции метро Parsons Green на западе Лондона (Великобритания) в утренний час пик прогремел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Британский суд признал виновным в попытке теракта выходца из Ирака Ахмеда Хассана Мохаммеда Али.
25 августа в Брюсселе (Бельгия) на бульваре Эмиль Жакен вооруженный мачете мужчина бросился на солдат с криком "Аллах Акбар". Один военный получил легкое ранение лица, другой – руки. Патруль открыл огонь на поражение, после чего нападавшего в критическом состоянии увезли в больницу, где он скончался. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военный патруль в центре Брюсселя как теракт.
17 августа минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне (Испания). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Погибли 16 человек, пострадали более 130 человек из 34 стран. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В ячейку входили как минимум одиннадцать человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы.
9 августа автомобиль наехал на группу военнослужащих, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре под Парижем (Франция). Ранения получили шесть человек. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов на трассе между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских. Власти назвали наезд машины на военных под Парижем спланированной атакой.
19 июня злоумышленник на автомобиле Renault Megane протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже (Франция). В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших не было. По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S), в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы. Расследование инцидента поручили антитеррористическому подразделению прокуратуры Парижа.
В ночь на 4 июня произошли две террористические атаки в центре Лондона (Великобритания). Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали восемь человек, 48 ранены.
22 мая в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей, еще 59 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
7 апреля в центре Стокгольма (Швеция) на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. Подозреваемый по делу о теракте гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении преступления и был взят под стражу.
3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв. Погибли 16 человек, пострадали свыше 50 человек.
22 марта в Лондоне (Великобритания) преступник на машине проехал по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбивая людей, доехал до парламента, где машину остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены 50 человек из 10 стран.
18 марта на севере Парижа (Франция) полиция остановила для проверки документов автомобиль, водитель открыл огонь из пневматического пистолета, ранив одного из сотрудников полиции, после чего скрылся. Позже стрелявший угнал другой автомобиль и в аэропорту Орли совершил нападение на обеспечивающих безопасность военнослужащих, попытался отнять оружие и был убит на месте. Следствие установило личность злоумышленника: это Зиед Бен Бельгасем, известный полиции и разведслужбам. Прокурор Парижа классифицировал нападение на военных в Орли как теракт.
16 марта в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) взорвалась подозрительная посылка, в которой было пиротехническое устройство. Конверт открыла секретарь дирекции МВФ, она получила ранения рук и лица. Здание фонда не повреждено. Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом.
3 февраля в Париже (Франция) неизвестный с двумя мачете в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль, охраняющий порядок поблизости от Лувра в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих. Власти Франции заявили, что нападение носит "террористический характер".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости