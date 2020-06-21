Теракты в Европе в 2017 – 2020 годах

в бельгийском городе Льеже вооруженный ножом преступник, после чего выхватил у одной из них пистолет и открыл огонь. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей, которым оказался 22-летний студент педагогического института. Злоумышленник пытался скрыться на территории лицея, где угрожал двум женщинам, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. По информации СМИ, преступник вышел из тюрьмы и был известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.