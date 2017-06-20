В доме мужчины, напавшего на парижских жандармов, нашли оружие

ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские правоохранители обнаружили оружие в доме мужчины, протаранившего накануне фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

Мужчина имел разрешение на оружие, поскольку занимался стрельбой в спортивном клубе. По информации телеканала, помимо огнестрельного оружия и боеприпасов следователи также обнаружили материалы для изготовления взрывного устройства. Отмечается, что это не были взрывчатые вещества.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыск в доме злоумышленника Адама Дзазири (Adam Dzaziri) в Плеси-Пате в столичном регионе в 30 километрах к югу от Парижа. В ходе обысков полиция допросила родственников нападавшего и задержала его бывшую жену, брата и еще одну родственницу. Отец Дзазири также был "помещен под стражу вечером".

Злоумышленник на автомобиле Renault Megane в понедельник протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S), в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы.