ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в бельгийском Льеже

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за атаку в бельгийском городе Льеж, где во вторник вооруженный преступник застрелил трех человек и ранил еще двух, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что федеральная прокуратура Бельгии рассматривает версию теракта.

Во вторник вооруженный ножом преступник напал в Льеже на двух женщин-полицейских, после чего выхватил у одной из них пистолет и открыл огонь. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей, которым оказался 22-летний студент педагогического института.

Злоумышленник пытался скрыться на территории лицея, где угрожал двум женщинам, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. По информации СМИ, преступник недавно вышел из тюрьмы и был известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел.

*Террористическая организация, запрещенная в России