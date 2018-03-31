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Во Франции после теракта создадут группы по "оценке радикализации граждан"

Сюжет:
Захват заложников во Франции (39)
14:1431.03.2018
(обновлено: 14:26 31.03.2018)
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© REUTERS / Regis DuvignauПолицейские на въезде в коммуну Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018Полицейские на въезде в коммуну Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018
© REUTERS / Regis Duvignau

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон распорядился в экстренном порядке созвать в департаментах страны группы по оценке радикализации граждан после атаки на юге страны.

Сотрудники полиции в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018
© AP Photo / La Depeche Du Midi
Во Франции обменявший себя на заложницу жандарм обвенчался на смертном одре
Серия нападений в департаменте Од была совершена 23 марта. Двадцатишестилетний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, отобрал машину, а затем обстрелял возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Всего жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Ответственность за серию нападений взяла на себя террористическая организация ИГ*.

В интервью газете Ouest France глава французского МВД отметил, что исключить вероятность увеличения числа террористов-одиночек нельзя.

"Нельзя ничего исключать. Мы постоянно работаем с радикализированными лицами и делаем все, чтобы выявить переход к реальным действиям и предотвратить теракты… На этой неделе я попросил префектов (глав департаментов — ред.) в экстренном порядке созвать департаментские группы по оценке радикализации", — рассказал министр.

Коллон прокомментировал результаты последнего опроса общественного мнения, согласно которым большинство французов выступает за высылку иностранцев, обладающих статусом fiche S, то есть представляющих угрозу национальной безопасности, а также за восстановление режима чрезвычайного положения в стране.

Сотрудники полиции у супермаркета Super U в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018
© REUTERS / LA VIE A TREBES
Во Франции в магазине, где захватили заложников, нашли взрывные устройства
По словам министра, власти Франции регулярно высылают иностранцев-радикалов. "В 2017 году мы осуществили 20 экстрадиций, такого числа еще не было никогда", — отметил Коллон.

"Я понимаю чувства французов. В последние месяцы терроризм не входил в список их насущных проблем, потому что последние атаки произошли достаточно давно (в Марселе, 1 октября 2017 года). Однако граждане должны быть уверены, что это (противодействие терроризму — ред.) является первостепенной задачей правительства", — подчеркнул министр.

Он также обратил внимание на то, что режим чрезвычайного положения не был отменен в стране "просто так", и Франция не осталась беззащитной пред лицом терроризма.

Сотрудники полиции у супермаркета в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018
© REUTERS / Regis Duvignau
Стали известны подробности о взявшем заложников на юге Франции
"Если бы мы вышли сухими из режима чрезвычайного положения, не предприняв никаких мер, то это было бы непоследовательно. Однако это не так. Мы приняли закон, касающийся внутренней безопасности и борьбы с терроризмом в октябре. С учетом постоянства угрозы терроризма этот закон помог внедрить в общее право инструменты, которые позволяют осуществлять жесткие меры административного надзора", — заключил Коллон.

Глава французского МВД также рассказал, что с 1 апреля в стране вступят в силу новые меры по защите сотрудников служб правопорядка, которые наравне с гражданскими не раз становились жертвами террористических атак.

Согласно опубликованным в субботу документам, следователям в ходе судебных процессов будет разрешено не называть свои имя и фамилию, если такая идентификация может поставить под угрозу их жизнь. Вместо этого будет указываться только служебный номер.

*Запрещенная в России террористическая организация

Настоящий герой: Франция простилась с подполковником Арно Бельтрамом
© AFP 2018 / La Gazette De La MancheПодполковник жандармерии Арно Бельтрам обменял себя на заложницу во время нападения на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции. В момент штурма здания офицер был серьезно ранен террористом и позже скончался в больнице, однако его действия позволили спасти жизни нескольких человек.Подполковника жандармерии Арно Бельтрам
© AFP 2018 / La Gazette De La Manche
Подполковник жандармерии Арно Бельтрам обменял себя на заложницу во время нападения на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции. В момент штурма здания офицер был серьезно ранен террористом и позже скончался в больнице, однако его действия позволили спасти жизни нескольких человек.
© AFP 2018 / Stephane De SakutinСовет безопасности Франции на заседании, где обсуждались прошедшие атаки на юге страны, постановил провести национальную церемонию прощания с погибшим офицером.Французские жандармы сопровождают катафалк с телом подполковника жандармерии Арно Бельтрама по пути от Пантеона к Дому Инвалидов в Париже
© AFP 2018 / Stephane De Sakutin
Совет безопасности Франции на заседании, где обсуждались прошедшие атаки на юге страны, постановил провести национальную церемонию прощания с погибшим офицером.
© AP Photo / Ludovic Marin, Pool Церемония прощания с жандармом прошла в среду во внутреннем дворе Дома инвалидов в Париже.Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© AP Photo / Ludovic Marin, Pool
Церемония прощания с жандармом прошла в среду во внутреннем дворе Дома инвалидов в Париже.
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolФранцузский президент приехал на церемонию в сопровождении своей супруги Бриджит.Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Французский президент приехал на церемонию в сопровождении своей супруги Бриджит.
© REUTERS / Christian HartmannВыступая на церемонии, Макрон отметил, что память о поступке Арно Бельтрама будет жить в сердцах французов. "Ваша жертва... нас учит помнить о том, что есть Франция", — отметил президент республики.Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© REUTERS / Christian Hartmann
Выступая на церемонии, Макрон отметил, что память о поступке Арно Бельтрама будет жить в сердцах французов. "Ваша жертва... нас учит помнить о том, что есть Франция", — отметил президент республики.
© AP Photo / Etienne Laurent, PoolПочтить память погибшего офицера к Дому инвалидов пришли несколько сотен французов.Люди аплодируют во время церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже
© AP Photo / Etienne Laurent, Pool
Почтить память погибшего офицера к Дому инвалидов пришли несколько сотен французов.
© REUTERS / Christian HartmannМИД Франции в своем коммюнике отметил "исключительную храбрость" офицера, отдавшего жизнь на службе нации, и выразил глубокие соболезнования семье погибшего жандарма.Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© REUTERS / Christian Hartmann
МИД Франции в своем коммюнике отметил "исключительную храбрость" офицера, отдавшего жизнь на службе нации, и выразил глубокие соболезнования семье погибшего жандарма.
© REUTERS / Pool/Ludovic MarinНа прощание с офицером пришли многие представители французской власти, в том числе премьер-министр Эдуард Филипп, глава МВД Жерар Коллон, председатель Нацсобрания Франсуа де Рюжи, а также экс-президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози.Бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже
© REUTERS / Pool/Ludovic Marin
На прощание с офицером пришли многие представители французской власти, в том числе премьер-министр Эдуард Филипп, глава МВД Жерар Коллон, председатель Нацсобрания Франсуа де Рюжи, а также экс-президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози.
© AFP 2018 / Ludovic Marin Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что Франция никогда не забудет героизм, храбрость и жертву подполковника жандармерии.Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что Франция никогда не забудет героизм, храбрость и жертву подполковника жандармерии.
© AP Photo / Pool/Ludovic MarinКоллеги и близкие, говоря о Бельтраме, отмечали его профессионализм, готовность идти до конца и защищать свою Родину.Солдаты Республиканской гвардии Франции сопровождают катафалк с телом подполковника жандармерии Арно Бельтрама к Дому Инвалидов в Париже. 28 марта 2018
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin
Коллеги и близкие, говоря о Бельтраме, отмечали его профессионализм, готовность идти до конца и защищать свою Родину.
© AP Photo / Emilio MorenattiПо данным французских СМИ, подполковник за несколько часов до смерти успел обвенчаться со своей возлюбленной. Священник провел таинство прямо в реанимации в ночь на 24 марта. Церемония, которую супруги планировали провести в июне, заняла около часа.Фотография подполковника жандармерии Арно Бельтрама
© AP Photo / Emilio Morenatti
По данным французских СМИ, подполковник за несколько часов до смерти успел обвенчаться со своей возлюбленной. Священник провел таинство прямо в реанимации в ночь на 24 марта. Церемония, которую супруги планировали провести в июне, заняла около часа.
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