Семья напавшего на комиссариат в Испании планирует подать жалобу на полицию

Каталонская полиция рядом с местом, где мужчина пытался напасть на сотрудников полиции в Корнелья-де-Льобрегат. 20 августа 2018

Каталонская полиция рядом с местом, где мужчина пытался напасть на сотрудников полиции в Корнелья-де-Льобрегат. 20 августа 2018

МАДРИД, 21 авг — РИА Новости. Семья алжирца, напавшего в понедельник на отделение каталонских правоохранительных органов в муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона), собирается подать жалобу на действия сотрудницы Mossos d'Esquadra, застрелившей его.

В понедельник утром мужчина зашел в отделение полиции муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона) с ножом и начал выкрикивать "Аллах Акбар!". Полицейские пытались убедить его отдать оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший был застрелен. Никто из сотрудников Mossos не пострадал. Личность нападавшего была установлена — это Абдельвахаб Таиб, выходец из Алжира 1989 года рождения, имевший вид на жительство в Испании. Нападение квалифицировано как теракт. Правоохранительные органы утверждают, что он не состоял в какой-либо террористической ячейке и действовал в одиночку.

Жалоба, как пояснил адвокат Давид Мартинес журналистам, будет подана на "недобросовестное исполнение обязанностей" от лица частного обвинения в рамках начатого судебного процесса.

"Действия сотрудницы Mossos не оправданы, речь идет о мужчине, вооруженном лишь ножом", — сказал он.

Мартинес категорически отрицает, что речь идет о теракте. "По поводу терроризма, мы абсолютно это опровергаем, все, кто его знает, включая супругу… Он был мусульманином, хорошим мусульманином, который переживал сложный эмоциональный этап", — добавил адвокат.

Правоохранительные органы все обвинения опровергают. "Агент действовала так, как должна была действовать… Этот человек нападал, его намерения были очевидны", — заявил генеральный директор Mossos d'Esquadra Андреу Мартинес. Он добавил, что агент, застрелившая нападавшего, уже дала показания судье. Ее действия он назвал "правильными, пропорциональными и соответствующими крайне опасной ситуации".

"К сожалению, эти события закончились смертью. Мы в полном распоряжении его семьи, мы с самого начала находились с ними на связи, они заявили о готовности сотрудничать и, разумеется, они могут воспользоваться всеми механизмами правового государства", — добавил Андреу Мартинес.

Накануне советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Буч заявил, что действия представителей правоохранительных органов в ответ на нападение были "пропорциональными".

Адвокат сообщил, что Абдельвахаб Таиб переживал личный кризис из-за развода, бумаги супруги подписали на прошлой неделе, и в ближайшие дни Таиб должен был уехать из дома.

Причиной развода стало то, что Таиб признался супруге в своем гомосексуализме. Она считает, что мужчина напал на участок правоохранительных органов, предполагая, что его убьют. Кроме того, в ходе обыска было обнаружено предсмертное письмо, в котором Абдельвахаб Таиб просит Аллаха его "благословить" на дальнейшие действия и просит избавить его от "проклятия" для его "религии, жизни и судьбы", не уточняя, в чем конкретном заключается это "проклятие". Копия письма, написанного на арабском, опубликована на сайте радиостанции Cadena Ser.

Жена Таиба живет в Корнелья-де-Льобрегат, где произошло нападение, часть его семьи живет во Франции, часть в Алжире.