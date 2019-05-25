Французские власти назвали основную версию взрыва в Лионе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе, при котором пострадали не менее 13 человек, сообщает телеканал Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе, при котором пострадали не менее 13 человек, сообщает телеканал BFM TV

"(Отдел - ред.) прокуратуры Парижа, ответственный за борьбу с терроризмом, получил обращение. Он начал расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции. Исходя из результатов, можно будет в дальнейшем квалифицировать данное расследование (как террористическое или нет - ред.)", - заявила глава ведомства.

При этом она добавила, что "еще слишком рано говорить о теракте".

Взрыв прогремел в центре Лиона в пятницу около 17:30 (18:30 мск). По предварительной версии, на улице взорвался заминированный сверток. В результате пострадали не менее 13 человек.

Согласно записям камер видеонаблюдения, сверток оставил неизвестный, который подъехал на велосипедек булочной. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.