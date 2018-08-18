Подозреваемому по делу о теракте у парламента Британии предъявили обвинения

Прохожие на Вестминстерском мосту у Вестминстерского аббатства в Лондоне. Архивное фото

Прохожие на Вестминстерском мосту у Вестминстерского аббатства в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Подозреваемому по делу о теракте у парламента Британии предъявлены обвинения в покушении на убийство, говорится в заявлении полиции Лондона, переданном в РИА Новости.

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента. Как сообщили в полиции, перед этим машина наехала на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место прибыла вооруженная полиция. Водитель был задержан. Два человека были доставлены в больницу, позднее их выписали.

"Двадцатидевятилетнему мужчине сегодня, 18 августа, были предъявлены обвинения по двум пунктам после инцидента в Вестминстере, произошедшего во вторник, 14 августа", — говорится в сообщении полиции.

"Салих Хатер (дата рождения 26 января 1989 года), проживающий на Хайгейт-стрит в Бирмингеме, британский гражданин суданского происхождения, ознакомится в магистратском суде Вестминстера в понедельник, 21 августа, с предъявленными ему обвинениями в покушении на убийство прохожих и полицейских", — сообщили в полиции.

Там добавили, что Королевская прокурорская служба рассматривает произошедшее как теракт по трем причинам: метод нападения, выбор места (популярный у туристов объект) и предполагаемый выбор в качестве объектов нападения прохожих и полицейских.

В 2017 году у парламента также произошел теракт. Всего в Великобритании в 2017 году были совершены пять терактов.