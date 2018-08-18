Подозреваемому по делу о теракте у парламента Британии предъявили обвинения

ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Подозреваемому по делу о теракте у парламента Британии предъявлены обвинения в покушении на убийство, говорится в заявлении полиции Лондона, переданном в РИА Новости.
"Двадцатидевятилетнему мужчине сегодня, 18 августа, были предъявлены обвинения по двум пунктам после инцидента в Вестминстере, произошедшего во вторник, 14 августа", — говорится в сообщении полиции.
"Салих Хатер (дата рождения 26 января 1989 года), проживающий на Хайгейт-стрит в Бирмингеме, британский гражданин суданского происхождения, ознакомится в магистратском суде Вестминстера в понедельник, 21 августа, с предъявленными ему обвинениями в покушении на убийство прохожих и полицейских", — сообщили в полиции.
В 2017 году у парламента также произошел теракт. Всего в Великобритании в 2017 году были совершены пять терактов.