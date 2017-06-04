При терактах в Лондоне пострадали четверо граждан Франции

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Четверо граждан Франции пострадали в результате двух атак в британской столице, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

Ранее сообщалось о двух пострадавших французах, состояние одного оценивалось как серьезное.

"Четверо наших сограждан ранены", — заявил Ле Дриан. По его словам, по всей вероятности, один человек получил серьезные ранения.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями.

Жертвами теракта стали семь человек, 48 ранены.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.