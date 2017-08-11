Подозреваемого в нападении на военных под Парижем привезли в госпиталь

ПАРИЖ, 11 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Подозреваемый в нападении на военных в парижском пригороде Леваллуа-Перре доставлен утром в пятницу в госпиталь во французской столице, передает телеканал BFMTV.

Утром 9 августа автомобиль наехал на группу военнослужащих, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет.

Спустя несколько часов на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений, в том числе — в позвоночник, и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских.

Позже сообщалось, что нападавшего зовут Аму Банлатреш (Hamou Benlatrèche), ему 37 лет. Он проживал в коммуне Сартрувиль департамента Ивелин. Мужчина не был известен спецслужбам и не был отмечен как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S).

Сразу после задержания подозреваемый был госпитализирован в больницу Лилля, где перенес операцию. В четверг его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Утром в пятницу вертолетом санавиации он был доставлен в пригород Парижа Исси-ле-Мулино, откуда на автомобиле "скорой помощи" перевезен в больницу имени Жоржа Помпиду.