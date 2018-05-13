Напавший на прохожих в Париже был выходцем из Чечни, сообщили СМИ

РИА НОВОСТИ. НАПАВШИЙ НА ПРОХОЖИХ В ПАРИЖЕ БЫЛ "ВЫХОДЦЕМ ИЗ ЧЕЧНИ" В ВОЗРАСТЕ ОКОЛО 20 ЛЕТ — РАДИОСТАНЦИЯ EUROPE1 СО ССЫЛКОЙ НА СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ